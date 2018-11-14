接見開南大學在台留學生 帛琉總統：在國際上持續為台發聲

2018-11-14 10:42

〔記者蔡亞樺／台北報導〕帛琉共和國總統雷蒙傑索率團訪台，13日在台北老爺酒店接見14名在台留學生，其中4名留學生在開南大學提供獎助學金，於去年、今年一圓留學台灣美夢，開南大學創辦人林清波促成安排留學生與雷蒙傑索相見歡，這也是第一位友邦總統在台接見自己國家的子弟，雷蒙傑索開心表示，希望今後能夠透過帛琉人才培育訓練等各領域的合作，持續推動雙邊友好交流。

帛琉共和國每年都有數十位留學生在台灣各大學深造，其中Steven、Kenley、Amer、Derek等4位帛琉留學生就讀開南大學。4位學生獲悉帛琉總統雷蒙傑索伉儷來台訪問，向校方表達希望能當面向雷蒙總統報告在台學習生活，前日與雷蒙總統伉儷在老爺酒店會面。

開南大學指出，除了隨行的帛琉政府官員，包括帛琉駐台大使歐克麗、我國駐帛琉大使周民淦夫婦、教育部國際及兩岸教育司交流接待科陳立穎科長，以及開南大學創辦人林清波、副董事長顏志光、校長梁榮輝校長等人均出席，場面相當溫馨。

林清波、顏志光代表開南大學歡迎雷蒙總統伉儷的到來，並強調帛琉是台灣六個太平洋友邦之一，身為太平洋地區資深政治領袖的雷蒙總統，在國際上長期支持台帛邦誼不遺餘力，每一位中華民國人民都銘感在心。

帛琉總統雷蒙在致詞時，高度肯定台灣是自由民主的國家，多年來帛琉一直非常重視與台灣之間的友好關係，今後在國際社會上他將會為台灣繼續發聲；雷蒙總統也對開南大學率先頒發獎學金給帛琉留學生，幫助培育帛琉下一代表示感謝。

雷蒙還頒發獎學金給14位留學生，Kenley代表全體留學生接受，並表示感謝開南大學頒發的獎助學金，未來完成在台灣的大學學業後，將會貢獻所學協助帛琉發展，更將為促進台帛關係共同努力。