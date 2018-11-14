對手指繼承千坪土地 蘇貞昌：我的是種樹農地、不是準備都更

民進黨新北市長候選人蘇貞昌（右）。（記者李雅雯攝）

2018-11-14 09:31

〔記者李雅雯／新北報導〕國民黨新北市長候選人侯友宜在新北市副市長任內購入新莊區土地，遭外界質疑養地、炒地，其競選團隊昨回嗆「新莊購入土地不足50坪，炒什麼地皮？老縣長繼承1000多坪地，這樣算是什麼」；民進黨新北市長候選人蘇貞昌今天上午回應，繼承來的土地是農地，上面是種了已20年的樹，「對方還沒有做首長已經開始買地、養地，將來做了首長還得了」。

蘇貞昌今天上午7點到捷運淡水站後方廣場向晨運民眾打招呼問早，他在受訪時候表示，屏東的農地是在父親過世後繼承而來，上面種的是已20年很大的樹，這些地是用來養樹、種樹的農地；侯友宜是在副市長任內買地，準備都更發大財，拍都更影片竟然還到自己買的地附近，「這真的是太曖昧了，選民應該檢驗」。

蘇貞昌表示，當年任職台北縣長時，為了進步、繁榮，讓市民有更好的生活，而開發1000多公頃土地，「我自己沒有一寸地，沒有買賣一件地」。

蘇貞昌認為，對方還沒有做首長已經開始買地、養地，將來做了首長還得了；在上位者若這樣做，底下的人可能就更誇張了，「市民頭家，你放心把自己未來4年、把新北這麼重要的土地讓人家用這種炒作方法嗎？」