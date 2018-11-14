黃安、劉樂妍齊聲力挺韓國瑜 網友：根本豬隊友！

繼長期旅居中國的藝人黃安公開聲援國民黨高雄市長候選人韓國瑜後，另一名長期在中國的藝人劉樂妍再度表態支持韓國瑜。（圖擷取自微博）

2018-11-14 07:30

〔即時新聞／綜合報導〕繼長期旅居中國的藝人黃安公開聲援國民黨高雄市長候選人韓國瑜後，另一名長期在中國的藝人劉樂妍再度表態支持韓國瑜，大讚韓唱「梅花」、「夜襲」和「中華民國頌」，是選戰前所未聞。有網友則唱衰，「豬隊友出沒，根本反助選」。

被網友戲稱是「女版黃安」的劉樂妍13日在臉書上表示，以前接到選舉秀時，都會被特別要求一定要唱台語歌，但是唱「梅花」、「夜襲」、「中華民國頌」，真的是聞所未聞，從來沒聽過，通常都是在唱「愛拼才會贏」、「台灣好」之類的歌曲。

劉樂妍強調，這真的是太有趣了，這些歌聲令她感到新鮮，看得她熱淚盈眶，太高興了，台灣人民終於醒過來了。劉樂妍說，「中華民國就是曾經的中國，所以中華民國人就是中國人，梅花，才會越冷越開花。韓國瑜，加油！」

「台獨剋星」黃安同天也在微博上表達挺韓立場，揚言如果韓國瑜在11月24日能拿下比陳其邁更高的票數，將把自己留了10年的頭髮剪去，並且在網路直播整個過程。

消息傳到PTT，許多網友表示，豬隊友出沒，根本反助選，「反救援的咖」、「安哥樂妍都衝了」、「男女黃安雙重加持」、「支持韓國瑜就是支持黃安，也是支持劉樂妍」、「幫倒忙的」、「中國人管台灣選舉」、「這組合來鬧的」、「這種在高雄穩死」、「有劉樂妍幫韓拉票，那我就放心了」、「穩了穩了」、「紅色覺醒」。

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