辱高雄氣爆高雄人會爆氣！批消防員鄉民出面道歉

有鄉民說，高雄氣爆事件不可被人拿來隨便取笑，否則高雄人將爆氣。（資料照）

2018-11-14 00:12

〔即時新聞／綜合報導〕PTT鄉民IVORYSOAP本月11日在八卦板上，談及高雄氣爆事件毀容的消防局副中隊長余泰運，批評如今挺陳其邁是「人格分裂」，結果被其他鄉民怒轟「高雄最不能碰的就是氣爆這件事，敢對這大做文章，那高雄人真的會爆氣給人看」，IVORYSOAP在13日晚間出面致歉。

鄉民IVORYSOAP在八卦板寫道，「不了解余先生經歷的經過 輕率的就表面的文字而做出酸言酸語，使余先生受到傷害，在此致歉，本人無意也不可能拿氣爆的受害者開任何的玩笑或幸災樂禍，並誠心希望類似的不幸事件永遠不再台灣發生，再次致歉，20181113」。

IVORYSOAP道歉是因為11日發文指稱，當年余泰運領不到重大傷病卡到處找人陳情，由此推斷余泰運理應很怨恨市長陳菊，但最後找到陳其邁幫忙才領到傷病卡，因此十分感謝陳其邁，這網友嘲諷「啊幹Ｘ娘咧，他一定很怨恨花媽吧？可是花媽現在就是挺陳78啊？光想到這層連結，他不會人格分裂喔？」這名網友還比喻這就跟「白娘子放毒，許仙解毒」一樣，「然後你支持許仙當市長」。沒想到這篇回應引爆鄉民怒火，連氣爆自救會長陳冠榮醫師也親上PTT逐一反駁網友的臆測。

雖然惹事的網友道歉，許多鄉民仍不太能接受，紛紛留言指出「不用道歉吧，看你每天在八卦那麼囂張」、「韓粉素質」、「不敢打真名給噓」、「選舉選瘋了？搞到要去羞辱受害人？」、「這就是韓國瑜的支持者，都這霸凌樣」、「你也讓大家回憶氣爆時KMTER的嘴臉多精彩」、「傷害都造成了，現在在那邊假惺惺道歉」。

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