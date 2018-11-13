鳳山區里長參選爆炸 出招「1票3里長服務」搶票

2018-11-13 23:44

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市今年選戰打得火熱，鳳山區有151人參選里長，呈現參選爆炸、競爭激烈，候選人各出奇招搶票，武松等3里長候選人組成清流服務陣線聯盟，打出「1票3里長服務」搶票，力拚突破重圍。

鳳山區有76里、總人口數約36萬人是全市最多，這次選舉高達151人參選，僅26里是同額競選，呈現參選爆炸、競爭激烈，以南和里上屆里長選舉，雙方票數僅相差6票，民進黨籍里長候選人李錦珠打敗無黨籍里長蔡心慧，這次選舉蔡心慧捲土重來，雙方再度捉對廝殺。

尤其中正里高達6人參選，戰況最為激烈，無黨籍候選人李蜀渝出身眷村，過去帶領鳳山新城住戶抗議國防部爭取權益一戰成名，且與藍綠關係良好，不但與國民黨高雄市長候選人韓國瑜友好有互動，也獲得民進黨副議長蔡昌達肯定，基層實力不容小覷。

最受矚目是武松、鎮北、忠義3里的里長候選人戴惠敏、趙志成、李朝清，3人採取聯合競選，組成鳳山基層新清流服務陣線聯盟，打出「1票3里長服務」訴求，誓言奉獻服務，改造進步、共創繁榮。

其中戴惠敏從高雄海關退休，也是文山國小家長會副會長，她發現弱勢族群很多，卻找不到人可以幫忙，決定挺身而出參選，提供最好的服務；趙志成是仁武警分局偵查佐，也是文德、鎮北國小家長會顧問、文山高中校友會理事，請假帶職參選，力拚治安里長。

值得一提的是，戴惠敏、趙志成有豐富的行政經驗，當選里長後將無縫接軌，又同是高市家長關懷教育協會理事，銀樓老闆李朝清長期關懷弱勢族群，參選要為更多人服務；3人另類選戰打法，互相拉抬聲勢，企圖殺出一條血路，令人印象深刻。