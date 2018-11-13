相信人間有情義 紙風車宣佈參加wecare高雄1117大遊行

紙風車劇團今在Wecare高雄臉書粉絲頁貼文指出，決定參加wecare高雄1117大氣球遊行。（擷自臉書）

2018-11-13 21:46

〔記者王榮祥／高雄報導〕紙風車劇團今在Wecare高雄臉書粉絲頁貼文指出，最近雖遭受到不少攻擊和謾罵，但依然相信人世間還有情義在﹗決定參加wecare高雄1117大氣球遊行，向高雄眾多無名英雄、更多的唐吉軻德致敬。

紙風車文教基金會表示，12年來、已經超過140萬個孩子，大小朋友都有看過戲，而這樣的演出是透過7萬多個個人及團體捐款，才能完全免費在全臺各地偏鄉演出。

不僅如此，它更需要更多志工、更多無名英雄、與工作人員的艱苦執行，才能完成，就像影片中這麼多椅子，它有140萬個人坐過。

對紙風車來說，一張椅子代表一個觀眾，一張椅子代表一個希望，而這樣子不是紙風車可以獨立完成的，它需要更多的唐吉軻德，更多的無名英雄，更多的志工，才能完成這件事。

紙風車指出，陳其邁先生12年來默默地支持紙風車，默默地幫忙募款、默默地解決所有的困境，然後他這次的選舉也沒有要求我們幫忙，直到最近小野、我們的董事受到攻擊的時候，他還打電話來慎重道歉，非常抱歉地認為，紙風車接受了很大的困擾。

紙風車最近遭受到攻擊和謾罵，但依然相信，人世間還是有情義在，也知道未來還會接受很多，無情的攻擊及謾罵。

但是紙風車決定11月17號，要參加高雄的大遊行，向高雄眾多支持紙風車的無名英雄，更多的唐吉軻德致敬。

歡迎大家一起來看紙風車！一起來在乎高雄！