柯稱自家團隊史上最弱 丁守中團隊：典型「慣老闆」

丁守中說，從政30多年，頭一次聽到有執政者宣稱團隊太弱，市長做不好怪手下，選戰打不好怪幕僚，難怪4年下來，局處首長、選戰幕僚跑光光。（資料照，記者鍾泓良攝）

2018-11-13 22:12

〔記者鍾泓良／台北報導〕台北市長柯文哲今自嘲自家選舉團隊是「史上最弱團隊」，丁守中下午先批，柯什麼事情都推給別人，才是史上最不專業，今晚臉書發文說，他從政30多年，頭一次聽到有執政者宣稱團隊太弱，丁守中說，市長做不好怪手下，選戰打不好怪幕僚，難怪4年下來，局處首長、選戰幕僚跑光光；丁守中團隊更說，丁與柯的最大不同，在於「了解柯文哲的都離開了，了解丁守中的都進來了。」

丁守中指，柯文哲上任後讓台北市青年失業率不僅是六都最高，更是金融海嘯以來的最高，廿到廿四歲失業率16％ 、廿五到廿九歲失業率9.2％ ，全都是六都第1名，反倒是一旁的新北市兩項失業率都是最低，「年輕人搞不清楚狀況，仍然把你當神一樣，你不但不珍惜，反而讓這些年輕人『真心換絕情』」、「台北的年輕人被你害得好慘，卻還是死心踏地支持你，你不會慚愧嗎?」

丁守中團隊指出，柯文哲怪東怪西就是不怪自己的腔調，真是「太侮辱台灣人的智慧了」，更強調柯團隊有宣稱藍綠通吃、又有「文化門神」小野擔任總幹事，「這樣的團隊怎麼能夠說弱？」

丁團隊表示，柯文哲真是典型的「慣老闆」，年輕人把你當神，請問你把他們當什麼？ 對於年輕人是否要換掉柯文哲這個罐頭，丁團隊充分尊重，但看到柯文哲消費熱血青年，就是看不下去。丁團隊表示，如果有任何柯覺得很差的年輕人願意加入丁團隊都非常珍惜，「所有丁守中陣營團隊的錯誤、失敗都有丁守中概括承受。」

丁團隊直問，柯文哲稱自己用掉的局處首長數量與前市長郝龍斌差不多，但郝時期均是正常異動，敢問柯的局處首長哪些是好聚好散的，「到底是你太優秀，還是他們真的太爛了？」

丁團隊最後強調，丁守中和柯文哲最大的不同在於「了解柯文哲的都離開了，了解丁守中的都進來了。」丁團隊認為，如果柯文哲不嫌棄，丁守中願意和柯好好辯論一下青年政策。