贏新北就是贏！賴清德陪蘇貞昌掃街 暗諷侯不夠乾淨

行政院長賴清德今晚陪同民進黨新北市長候選人蘇貞昌到新莊掃街。（記者葉冠妤攝）

2018-11-13 20:43

〔記者葉冠妤／新北報導〕行政院長賴清德今晚到新北市新莊區陪同民進黨新北市長候選人蘇貞昌車隊掃街，兩人皆砲火猛烈，話中暗批國民黨新北市長候選人侯友宜，賴清德說自己與蘇貞昌兩人從政以來，都沒有做生意、也沒有任何投資，「我們乾乾淨淨，沒有任何利益瓜葛」；蘇貞昌表示，侯當警察領一輩子薪水，卻有大房子又能買地，且不繳房屋稅，「新北應該也換人，要有新氣象。」

蘇貞昌與賴清德今晚7點在新莊體育館前集合，不少支持者到場熱情揮旗，賴清德受訪時表示，蘇貞昌本是人權律師，為美麗島事件受刑人辯護，因而開啟台灣民主改革之路，他則本是醫生，響應民主前輩號召，棄醫從政，大家一起為台灣打拚，歷經多次檢驗，兩人都沒有做生意，也沒有任何投資，乾乾淨淨沒有任何利益瓜葛，這也是首長最基本條件。

賴清德強調，在昨天的候選人辯論會裡，還可以清楚看出蘇貞昌有經驗、會做事，也唯有蘇貞昌擔任新北市長，才能帶領新北市再次大幅進步，並與行政院緊密合作，在中美貿易衝突日益緊張、台商紛紛回流的局勢裡，與中央合作，一起振興台灣經濟。

賴還說，從今晚起連續3天，他都會利用下班時間與蘇貞昌掃街，「為了新北市的未來，也為了台灣的經濟，更為守護台灣的民主，大家一起支持蘇貞昌。」

而針對民進黨祕書長洪耀福今稱「贏得新北就是贏」，蘇貞昌說，新北非常重要，四百萬人口是很高的比例，新北好、台灣就好，尤其中美貿易大戰越來越熱，不只是台商要回來，外資也在選地方投資，新北條件最好、區位最好，他都有多方面的準備，讓新北更好。

至於日前侯友宜遭爆在新莊購地，距離新莊體育館只有約兩百公尺，蘇貞昌說，這裡離捷運站很近，怪不得侯友宜會說捷運到哪裡、都更就到哪裡，他自己擔任台北縣長時期，開發土地超過1000公頃，沒有獲取1寸土地，他放棄律師高所得從政，沒想到侯副市長做警察領薪水一輩子，卻如此有錢，有大房子又到處買地，且不繳房屋稅獲暴利，他認為一個首長最重要的就是操守清廉，首長若有不妥當的行為，底下就更難看，就像前新北副市長許志堅貪污被法院判刑10年，「新北應該也換人，要有新氣象。」