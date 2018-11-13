韓網軍又想帶風向？鄉民抓包「你就是耳機事件元兇」

2018-11-13 21:35

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長候選人陳其邁10日出席公辦政見發表會的照片，遭有心人士抹黑為「戴耳機出席發表會」，甚至有媒體依此跟風報導。今（13）日PTT又有文章暗指「綠網軍在帶風向攻擊韓國瑜」，結果被鄉民抓包發文者「就是最早在PTT造謠陳其邁戴耳機的網軍」，讓其他網友高呼「快把帳號提供給陳其邁」。

今（13）日有鄉民在PTT政黑（HatePolitics）板以「現在在營造一種韓總大勢已去」為標題發文，內容除了推崇高雄市長候選人韓國瑜外，更暗指綠營在暗地操弄，刻意攻擊韓的支持者。沒想到今晚馬上有鄉民爆掛表示，這位發文的s***（ptt帳號）就是「最早造謠陳其邁戴耳機的網軍」，更PO出截圖怒批「以為刪文就不知道是你」？

爆料鄉民在PTT八卦板發文，指出11/10政見辯論會，韓國瑜政見空洞、答非所問，連璩美鳳都能暴打韓導，而s***「辯論會還沒結束就在政黑板造謠陳其邁戴耳機轉移焦點，是當全台灣的人都白癡看不出來韓導網軍在搞什麼？」同時怒嗆「11/10那天八卦版也一堆耳機文，不知道有多少帳號是你的韓導軍好友？」

爆料鄉民最後表示，「先丟糞的不就是s***你們這些韓國瑜網軍，怎麼還有臉出來說別人洗髒PTT？」，更送12字「天作孽，猶可違；自作孽，不可活」給「韓導」網軍。

對此鄉民紛紛表示「抓到了！」、「1124滅韓導」、「這帳號昨天也在說詹雅雯FB是吱吱去鬧的」、「韓草包真的很會導」、「說個笑話，打乾淨的選戰」。