一起拔白玉蘿蔔！高市代市長號召1117來美濃

許立明在臉書秀出白玉蘿蔔跟白玉苦瓜照。（記者王榮祥翻攝）

2018-11-13 22:12

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市代理市長許立明日前質疑韓國瑜的「白玉苦瓜是瞎密」﹖遭疑似韓粉無情洗版﹗他無畏韓流，今再度透過臉書秀出手持白玉蘿蔔與白玉苦瓜照，強調激情過後、謾罵會離去，只有與高雄有故事的人會記得，「We care高雄」，歡迎一樣在乎高雄的好友，11月17日早上來美濃參加白玉蘿蔔季。

許立明說，「We care」美濃的白玉蘿蔔、杉林的白玉苦瓜，甚至是燕巢芭樂、大樹玉荷包、大社棗子，各個都是台灣之光，都是高雄在地數十年的打拼的果實！

而激情過後，謾罵會離去，只有與高雄有故事的人會記得，我們曾經為這座城市流淚、流汗、留下高雄百年價值。

他指出，「We care」高雄！「我響應，我在乎！我知道你也在乎！」

11月17日，歡迎大家早上一起來美濃參加白玉蘿蔔季，大朋友帶小朋友作伙拔蘿蔔！下午1點半則在高雄市文化中心站出來！一起跟著we CARE高雄大氣球遊行。

許立明在韓國瑜旗山造勢活動後，在臉書公開質疑韓國瑜說的美濃「白玉苦瓜是瞎密」？因為美濃有名的特產應該是白玉蘿蔔，結果遭韓粉「蓋樓」（留言灌爆）。