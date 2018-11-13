帛琉總統歡迎台灣觀光客 大推與鯊魚共游「牠們吃素的！」

2018-11-13 18:38

〔記者呂伊萱／台北報導〕我南太友邦帛琉總統雷蒙傑索（Tommy Remengesau Jr.）現正訪問台灣。帛琉重視環境永續，近年力推高品質觀光，雷蒙傑索今向媒體表示，他推薦「沒有毒的水母湖」和「與鯊魚共游」等行程，雷蒙傑索笑說，帛琉的鯊魚「吃素」，且是世界著名的友善，歡迎台灣旅客多多拜訪帛琉！

雷蒙傑索總統伉儷於11月10日至11月14日來台進行國是訪問，是自2016年來台參加蔡總統就職後第二次來訪。雷蒙傑索今天受訪時說，帛琉與台灣間擁有有成效的夥伴關係，特別是在醫療、教育、人與人交流等領域的合作，感謝過去20年的這份關係，對帛琉發展相當有幫助，也希望持續這樣的雙邊關係。

雷蒙傑索說，此次來訪並沒有簽署新的計畫，不過他特別提到，與蔡總統會晤時，雙方討論觀光產業如何進一步合作。雷蒙傑索期待台灣直航帛琉的班次能增加，不僅針對台灣旅客，從歐洲或其他區域來台灣的旅客，也能夠將台灣作為轉機點，「在台北待幾天、再到帛琉幾天」，一同促進觀光行銷。

雷蒙傑索並和媒體分享，他最近簽署一項法案，將主導帛琉發展「重質不重量的觀光」，希望吸引了解環境價值的高品質投資到帛琉，在追求發展的同時，一起合作保護環境。另外，雷蒙傑索也提到帛琉將於2020年主辦海洋國際會議，將邀請各界對於海洋保育有想法或政策的人參與，針對再生能源、環境保育與防止海洋污染等議題交流，也盼台灣支持此事。

雷蒙傑索也大力推薦帛琉當地的觀光行程，例如在柯羅州的第二座水母湖，近期即將開幕，他強調這些水母「沒有毒」，可以和水母一起游泳。雷蒙傑索也提到，「我們的鯊魚是全世界最友善的鯊魚」，推薦大家到帛琉一定要和牠們玩耍，他也掛保證笑說「牠們是吃素的」，歡迎台灣旅客帶著家人到帛琉觀光。