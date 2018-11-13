嗆高雄氣爆消防員力挺陳其邁「人格分裂」 鄉民都怒了

余泰運感謝陳其邁當年幫忙，讓他順利取得重大傷病卡。（圖擷取自陳其邁臉書）

2018-11-13 19:47

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市消防局副中隊長余泰運2014年因八一高雄氣爆事致重傷毀容，日前喊聲力挺民進黨高雄市長候選人陳其邁，感謝當年有醫師身分的陳其邁幫忙取得重大傷病卡，讓自己度過難關。沒想到日前有網友在PTT上PO文酸余泰運「人格分裂」，引發鄉民一面倒嗆聲打臉，怒斥「丟不丟臉啊！在這邊胡亂造謠」！

綜合媒體報導，高雄市消防員余泰運在11月10日現身陳其邁的競選總部予以支持，哽咽回憶當年氣爆事故發生後，自己重傷毀容想要申請重大傷病卡卻求助無門，還好找上有醫師身分的陳其邁幫忙，才順利申請到。隔天居然被有網友在PTT上嘲諷余泰運「這不就是唱黑白臉的戲碼嗎？」

這網友指稱，當年余泰運領不到重大傷病卡要怪市長陳菊，到處找人陳情，由此可推斷余泰運理應很怨恨陳菊，但最後找到陳其邁幫忙才領到傷病卡，因此十分感謝陳其邁，這網友嘲諷「啊幹Ｘ娘咧，他一定很怨恨花媽吧？可是花媽現在就是挺陳78啊？光想到這層連結，他不會人格分裂喔？」這名網友還比喻這就跟「白娘子放毒，許仙解毒」一樣，「然後你支持許仙當市長。」

該文一出馬上引爆網友怒火，網路上幾乎一面倒地痛批發文網友，「原來你不知道重大傷病卡歸中央衛福部管」、「高雄最不能碰的就是氣爆這件事，敢對這大做文章，那高雄人真的會爆氣給人看」、「嘲笑氣爆，爆你X的你爆看看再來說」、「丟不丟臉阿 在這邊胡亂造謠」。目前該貼文已被原PO撤下。

另外該貼文也釣出醫師陳冠榮以帳號「RADIUM （跳跳暴龍）」在PTT發文，一開始就表明自己身兼高雄81氣爆自救會長、善款委員會委員及善款醫療小組成員，陳冠榮指出，余泰運的案子他是再清楚不過了，直言該名網友的猜測是「Bullshit！（狗屎）」。

陳冠榮表示，當年余泰運傷勢嚴重，被送進加護病房（ICU），後來覺得自己的傷勢還可以，主動申請離開ICU，把重症病房讓給其他氣爆受害者，但余泰運這個決定讓病歷資料顯示IUC住院天數不足，加上後來轉院的醫院也未能判定可領取重大傷病卡，所以余泰運錯失資格證明。

陳冠榮進一步指出，其實余泰運的傷勢明顯比很多持有傷病卡的傷者還嚴重，當時的市長陳菊也認為余泰運因公受傷，領取重大傷病卡的限制可以從寬，但是醫療小組只能就資料論定，沒有權限跟醫師討論，制度的因素才導致申請未能通過，但高雄市政府也並非就袖手旁觀，帶著余泰運找上有醫師身分的立委陳其邁幫忙，努力幫余泰運申請到應得的重大傷病卡。

陳冠榮今天也在臉書上發文，感慨「一場選舉，鋪天蓋地的新聞和宣傳，催眠了許多人，讓大家忘卻了自己已經擁有的光芒，讓大家看不見，這位灰姑娘（高雄）十幾年來受過的多少傷，及多努力的帶著這些傷走過了多少路？」讓不少網友感動。

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