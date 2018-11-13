洪耀福：此次選舉是台灣民主體制走向關鍵

洪耀福（見圖）認為，民進黨要讓支持者知道，這場選舉對台灣民主體制走向非常關鍵，支持者要充滿危機意識。（資料照，記者蘇芳禾攝）

2018-11-13 19:36

〔記者楊淳卉／台北報導〕高雄市長選情膠著，民進黨全力固守。民進黨秘書長洪耀福今與媒體茶敘分析所謂「韓流」現象，他認為，國民黨高雄市長韓國瑜代表反改革和威權復辟觀點，民進黨要讓支持者知道，這場選舉對台灣民主體制走向非常關鍵，若不能壓制以韓國瑜為首的威權心態路線，對台灣民主是很大挑戰，支持者要充滿危機意識。

洪耀福表示，假訊息、假民調對台灣民主體制是「病毒式攻擊」，也許可以期待台灣民主體制自己長出抗體、抵制侵襲，或是找出特效藥防範病毒。國外學者及外館很關注這場選舉，尤其關注台灣如何面臨假消息的影響和操作。此次選舉是「民主的實驗場」，由於受到特定對象攻擊，對全世界來說是很重要的研究，也是台灣民主體制重要考驗。

洪耀福說，所謂「韓流」，韓國瑜代表反改革和威權復辟的言論觀點，從民調來看，這讓藍營找到新的思想武裝，投票意願也比綠軍高，對綠營來說是很大危機。

洪耀福表示，民進黨要讓支持者了解，可以對民進黨有意見，對改革措施有不同看法，但有很多綠營朋友，認為國民黨已經倒了，因此對未來策略和作法又不同想像，從目前現況，國民黨並沒有倒，國民黨威權死而不僵，重新復活過來。

民調將封關，洪耀福開玩笑說，過了今晚，就可以擺脫文宣式民調的騷擾。他也說，民進黨半年多來，針對各縣市做了一百多份民調，對各地選情有很精準的掌握，也作為選戰策略參考，但民進黨從沒把民調當文宣式宣傳，或如特定團體以宣傳假民調，企圖影響選民投票行為。