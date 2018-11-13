小英給竹縣黨員懇託信 17日大團結力推鄭朝方

2018-11-13 19:49

［記者廖雪茹／新竹報導］民進黨主席蔡英文今天寄給新竹縣黨員一封信，極力推薦關懷鄉土、民進黨培養的青年新世代鄭朝方，懇請黨員同志團結，當他的分身大力宣傳；黨部也預定選前超級星期六（17日）上午，在竹北市光明一路停車場（原夜市廣場）舉辦造勢活動，力搏翻轉新竹縣。

推薦信上寫著，「朝方一直以來都用他自己的方式參與政治，今年初，我鼓勵朝方回到新竹競選縣長，就像2014年，我鼓勵智堅一樣。因為朝方跟智堅有相同的特質，對於家鄉都有一份堅持，智堅市長能夠帶給新竹市民幸福，朝方也可以。未來若他們兩位年輕人一起合作，大新竹就會加速前進，成為繁進步的大城市。」

民進黨新竹縣黨部主委彭瑞德表示，給年輕人一個機會是民進黨的民主價值，所以小英總統特別關心新竹縣，一位關懷鄉土、有文化氣息、要為地方服務的鄭朝方回鄉參選，希望黨員同志極力向鄉親共同推薦鄭朝方，讓優秀年輕人為下一代服務，為新竹縣帶來更美好的未來。

鄭朝方團隊表示，這個週六上午10點到12點，在竹北市光明一路停車場的造勢活動，總統蔡英文和行政院長賴清德都將親臨站台，同時邀請五星級市長鄭文燦、林智堅和鄭朝方「桃竹竹」合體，以拼圖大團結，凝聚黨員和支持者的力量，讓新竹縣成為下一個桃園市、新竹市。

另繼林智堅、鄭朝方雙雄拜票引發熱烈迴響，14日晚上預計請到總統府秘書長陳菊，陪同鄭在竹北市區車隊掃街。

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