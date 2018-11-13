宜蘭選情激烈 何志偉、高嘉瑜掃街幫陳歐珀搶票

民進黨宜蘭縣長候選人陳歐珀（中），今祭出「帥哥美女牌」，邀請北市議員高嘉瑜（右2）、何志偉（左2）到宜蘭助選。（記者張議晨攝）

2018-11-13 17:34

［記者張議晨／宜蘭報導］民進黨宜蘭縣長候選人陳歐珀今邀台北市議員高嘉瑜及何志偉，與黨內縣議員及鎮長候選人黃素琴共赴羅東鎮民生市場掃街，祭出「帥哥美女牌」搶票；雖掃街隊伍「巧碰」無黨籍羅東鎮長候選人薛呈懿，但兩邊展現風度，互為對方喊「凍蒜」打氣。

年底大選倒數10天，藍綠陣營展開掃街拜票行程，陳歐珀陣營打出「年輕牌」，商請何志偉、高嘉瑜兩人陪同掃街。

陳歐珀指出，兩位議員在台北市擁有高知名度，且共同特點就是年輕有活力，是青年參政典範，也是黨內新生代戰將；找他們到宜蘭助選，是希望用兩人年輕活力衝刺選票。

掃街過程正巧轉戰羅東鎮長的薛呈懿，也在民生市場拜票，因陳歐珀、高嘉瑜、薛呈懿同為台灣大學校友，高與薛兩人碰頭互讚「本人比較年輕！」、「學姐、學妹好！」

薛呈懿指出，雖與黃素琴是競爭關係，但不分藍綠，兩人都想讓羅東更好，希望彼此能一起加油打氣。黃素琴表示，每個競選對手都值得尊敬，她在羅東打拚多年，鎮政需要清廉、有執行力的人接手，希望選民做出對的選擇。

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