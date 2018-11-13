商港碼頭維管未納風險評估 監院函請台灣港務檢討改進

2018-11-13 19:56

〔記者黃欣柏／台北報導〕監察院交通及採購委員會日前審核2016年度中央政府總決算，認定台灣港務公司對轄管商港碼頭的維護管理未納入風險評估概念、未善用資訊系統，且碼頭構造物也缺乏一致性之檢測評估標準，今決議函請交通部督同台灣港務公司檢討改進。

監察委員陳小紅、章仁香指出，根據審計部函報，台灣港務公司對港埠碼頭的維護管理，不但未納入風險評估概念、未建立碼頭維護管理機制，且未善用資訊系統來協助維護管理決策，除了不利碼頭永續經營，也難以確保設施完善及船舶停靠安全。

2名監委也表示，台灣港務公司針對碼頭構造物的維護管理，已於2017年與交通部運輸研究所合作研訂「港灣設施維護管理制度及手冊」，同時運研所也會配合微調自行研發的花蓮港及基隆港（包括台北港、蘇澳港）港灣構造物維護管理資訊系統，預計2021年能夠完成，台灣港務公司應積極妥適辦理，確保各港碼頭構造物之檢測評估標準及資訊管理系統可趨於一致。

調查報告坦言，我國國際商港的運量有逐年下滑趨勢，以高雄港為例，2000年時還位居全球第3大貨櫃港，但到2011年已下滑至第13名，雖然主要原因是台灣對外經貿結構轉型與廠商外移，但當時港務局「政企不分」、「球員兼裁判」的情形也是次要原因，造成港務經營效率及競爭力低下。

監察院調查小組今年7月履勘基隆港、台中港及高雄港，並與交通部航政司、運研所等單位討論後，認為航港改革既已完成，台灣港務公司對碼頭的維護管理也應配合國家政策規劃，除要避免各港不當競爭，更要有效利用資源及降低營運成本，因此決議請交通部督同所屬航港局、運研所、港研中心及台灣港務公司檢討改進。