商港碼頭維管未納風險評估 監院函請台灣港務檢討改進

2018-11-13 19:56

〔記者黃欣柏／台北報導〕監察院交通及採購委員會日前審核2016年度中央政府總決算，認定台灣港務公司對轄管商港碼頭的維護管理未納入風險評估概念、未善用資訊系統，且碼頭構造物也缺乏一致性之檢測評估標準，今決議函請交通部督同台灣港務公司檢討改進。

監察委員陳小紅、章仁香指出，根據審計部函報，台灣港務公司對港埠碼頭的維護管理，不但未納入風險評估概念、未建立碼頭維護管理機制，且未善用資訊系統來協助維護管理決策，除了不利碼頭永續經營，也難以確保設施完善及船舶停靠安全。

2名監委也表示，台灣港務公司針對碼頭構造物的維護管理，已於2017年與交通部運輸研究所合作研訂「港灣設施維護管理制度及手冊」，同時運研所也會配合微調自行研發的花蓮港及基隆港（包括台北港、蘇澳港）港灣構造物維護管理資訊系統，預計2021年能夠完成，台灣港務公司應積極妥適辦理，確保各港碼頭構造物之檢測評估標準及資訊管理系統可趨於一致。

調查報告坦言，我國國際商港的運量有逐年下滑趨勢，以高雄港為例，2000年時還位居全球第3大貨櫃港，但到2011年已下滑至第13名，雖然主要原因是台灣對外經貿結構轉型與廠商外移，但當時港務局「政企不分」、「球員兼裁判」的情形也是次要原因，造成港務經營效率及競爭力低下。

監察院調查小組今年7月履勘基隆港、台中港及高雄港，並與交通部航政司、運研所等單位討論後，認為航港改革既已完成，台灣港務公司對碼頭的維護管理也應配合國家政策規劃，除要避免各港不當競爭，更要有效利用資源及降低營運成本，因此決議請交通部督同所屬航港局、運研所、港研中心及台灣港務公司檢討改進。

  • 監察院認定台灣港務公司對轄管商港碼頭的維護管理未納入風險評估概念、未善用資訊系統，且碼頭構造物也缺乏一致性之檢測評估標準，今決議函請交通部督同台灣港務公司檢討改進。（資料照）

    監察院認定台灣港務公司對轄管商港碼頭的維護管理未納入風險評估概念、未善用資訊系統，且碼頭構造物也缺乏一致性之檢測評估標準，今決議函請交通部督同台灣港務公司檢討改進。（資料照）