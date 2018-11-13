涉蔥油餅行賄案檢方傳訊 宜蘭縣議長陳文昌請假

2018-11-13 17:35

［記者林敬倫／宜蘭報導］民進黨宜蘭縣議會議長陳文昌競選議員連任，遭檢舉涉嫌贈送價值180元蔥油餅禮盒賄選，檢方將陳文昌列為被告，今日傳訊，但陳以選舉事務繁忙為由請假，他受訪指出，送蔥油餅是執行公務，透過編列預算來招待外賓或環保志工；檢方坦承，陳文昌確實請假，但檢方仍要斟酌請假理由是否適當後，再決定後續動作。

近期有人檢舉，陳文昌涉嫌在今年4月16日於羅東龍園會館，向三星鄉環保義工自強志工發放價值約180元的蔥油餅禮盒，並於同月27日，於員山御滿樓餐廳，向村里長發放蔥油餅禮盒，約送出500份以上蔥油餅。

依據選罷法，候選人不得送超過30元的選舉文宣品，送禮也不能有影響投票意願的對價關係，據了解，陳文昌此案檢察官認定賄選時間點有「登記說」或「參選說」，如以登記時間點來看，陳文昌就無犯罪嫌移，宜蘭縣議員選舉，於今年8月31日登記。

檢方今傳訊陳文昌與相關證人，但陳文昌向地檢署遞狀請假，未出庭應訊；陳文昌受訪時指出，他因選舉事務繁忙，才會向地檢署遞狀請假，先前已向辦案人員說明案情，證明自身清白。

陳文昌強調，送蔥油餅禮盒，是執行公務，議會每年都有編列議事運作等相關經費預算，可以用來招待外賓或民間團體，三星鄉環保志工就屬於民間團體，這是每年議會都會做的例行公事，絕對與選舉無關，他已提出預算書及支出憑證，來證明自身清白。

檢方指出，陳文昌請假後，檢方仍要斟酌請假理由是否適當，再決定後續要再傳或者直接拘提，不再傳訊也是選項之一，一切交由承辦檢察官自由心證，視案情需要來決定，全案無所謂「登記說」或「參選說」，檢方還需依調查後的個案狀況，來確認被告是否有罪。