廟前糾眾指控欠債20年 市議員怒告選前抹黑

2018-11-13 19:15

［記者許倬勛／桃園報導］桃園縣龍潭區龍元宮今上午聚集20多人，高舉「張肇良欠債、還我錢來」，指控民進黨桃園市議員張肇良欠債，發起抗議的廖姓男子聲稱，20多年前與張合夥做生意遭欠1千萬元，張開出支票到銀行卻領不出錢，每次向張討要時，張總避不見面或搪塞帶過，因此才會上街抗議。對此，張肇良回應「選前抹黑，意圖使人不當選」，已向警方報案，捍衛自已清白。

廖姓債主指出，當年和張肇良合夥投資建設公司，張拿出19張約1千萬的支票給他，但他拿著支票到銀行兌現時，竟無法提存，他氣得向張抗議卻得不到回應，加上張肇良名下沒有財產，即使拿著支票向法院提告，也拿不到錢，「簡直是無賴！」

債主向張肇良喊話，稱所有的證據（支票）都妥善保存，希望可以還錢，不要每次詢問此事就急忙閃躲、顧左右而言他；廖說，這週將申請路權走上街頭，希望議員不要再逃避了。

張肇良下午發表聲明表示，選舉投票前10天鬧出這樁抗議，分明是有心人士刻意操作某黑、企圖影響選舉結果，他說，1999年確實和廖姓民眾共同投資，當時他還沒當選議員，單純是事業投資失利，他也有擔保品提供設定給對方，廖先生若主張支票未兌現，且認為有此債權，應循法律途逕提起訴訟，而非在選前最後衝刺期間，用拉白布條、舉牌方式散佈謠言。

張肇良又說，此事明顯違反選罷法，廿年前的問題在選前才提出，也沒有法院裁定的債權，分明是抹黑、意圖使人不當選，目前已向龍潭分局正式報案並提出告訴，捍衛自己清白。