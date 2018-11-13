從蜂蜜檸檬唱到《柯媽媽》！網籲發行專輯 滾石說話了

大量網友讚許「柯媽媽」神曲，就連滾石唱片都現身說法。（圖擷取自YouTube）

2018-11-13 17:54

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長候選人公辦政見發表會已於本月10日結束，有Youtuber將畫面片段混音成阿卡貝拉（a cappella）放上網路引發轟動，此影片已逾78萬人次點閱，網友極力呼籲5名候選人共同錄製紀念單曲，連台灣本土唱片業者「滾石唱片」都說話了。

台北市長候選人柯文哲、丁守中、姚文智、吳蕚洋、李錫錕的辯論畫面，被作曲家官大維製成阿卡貝拉（a cappella）人聲合唱，以Youtuber「NiceChord （好和弦）」上傳網路，影片中4位候選人幫吳蕚洋和聲，柯文哲從頭「柯」、「哲」到尾，國民黨參選人丁守中則是不斷「守守守中」，2位負責節奏碎拍與低音進行，無黨籍參選人李錫錕則是用「唉」來強調重拍，民進黨籍候選人姚文智負責和聲，從頭到尾歌詞都是「柯媽媽」3個字。

這段影片是取材吳蕚洋當日辯論結束前高歌一曲《愛江山更愛美人》，搭配其他4位候選人的聲音，毫無違和，不少人聽得入迷，一直重播，「NiceChord （好和弦）」應網友要求，今日釋出連播10小時版本，讓大家不用一直按重播。

該影片至今日傍晚已經逼近80萬人次點閱，許多網友聽了以後反應都是驚豔不已，有人認為「這是歷屆台北市長選舉最逗的一次」，也有網友大力支持5名候選人錄製紀念單曲，讓經典畫面永遠流傳，「滾石唱片」小編也在影片留言處大方讚賞「好厲害喔」。

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