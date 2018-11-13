農業職災險「保費全免」？ 林聰賢：免費就失去保險意義

農委會開辦農民職業災害保險，農委會主委林聰賢今到員山鄉農會與申辦農友面對面對談。（記者張議晨攝）

2018-11-13 16:54

〔記者張議晨／宜蘭報導〕農民職業災害保險11月1日上路，申請農民已逾3萬名，農委會主委林聰賢今到員山鄉農會視察加保情形，有農友當面建議職災險保費全額由政府補助，對此，林聰賢回應，「免費就失去保險意義。」

農委會力推農民職災險，新增傷害給付、就醫津貼，具農保身分者就可加保。林聰賢指出，以往農保僅給付身心障礙、喪葬及老農津貼，對農民保障不足；新增的職災險，只要農友在田間工作或從農期間，不慎農藥中毒、中暑，甚至前往拍賣市場過程遭遇意外，都提供充足保障。

林聰賢說，職災險不僅有保障，從農意外受傷不能工作，也有相關經濟補償，若導致身障或死亡，給付額度也比農保更高，攜帶身分證、印章就能到農會申辦。

職災險傷害給付，首年每月可領7140元，第2年每月5100元，最高可領2年；就醫津貼門診每日50元，若住院每日最高可領900元。

至於身心障礙給付，則調高至61萬2000元，最低也有1萬5300元保障，比原本農保給付增加5成；喪葬津貼則從原先15個月、15萬3000元，提高至30個月、30萬6000元，給付增加1倍。林聰賢今到員山鄉農會視察加保情形，獲得不少基層農民肯定。

「職災保險是好政策！」員山鄉紅心芭樂產銷班長林錦昌笑說，他曾在芭樂採收時不慎跌傷，但當時沒有職災險，即使受傷也無給付，現在多了職災險，感受到更多保障，不過，「若能免費更好！」

對此，林聰賢指出，職災險保費為25元，其中4成、10元為政府補助，6成則為農民自付，每月只需15元，若免費就失去保險意義。