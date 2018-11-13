國民黨替侯友宜說謊？ 段宜康揭任美玲受贈土地

民進黨立委段宜康13日下午在立法院接受媒體聯訪，針對國民黨新北市長參選人候友宜新莊土地一事提出看法。他指出，國民黨稱土地權狀為買賣而來，但地籍資料上白紙黑字寫著「贈與」。（記者黃耀徵攝）

2018-11-13 17:01

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨立委段宜康今（13）日再爆侯友宜土地案，並解釋其妻任美玲是如何得到新莊復興段地號254號土地，段指出，國民黨稱土地權狀為買賣而來，但地籍資料上白紙黑字寫著「贈與」。

段宜康在臉書上指出，1983年12月20日，新莊復興段地號254號土地由1位李姓、3位任姓地主繼承，當中李姓地主推測為侯友宜岳母李氏，她繼承七分之二的土地，任美玲也繼承七分之二，另2位任姓地主分別繼承七分之二與七分之一。

段宜康表示，到了2008年10月7日，李氏土地由任美玲繼承，她的持份在當時達到七分之四；同月30日，任美玲又得到姊妹將持有的七分之一土地「贈與」，因此該土地目前由任美玲持有七分之五，另位任姓地主持有七分之二。

段宜康提到，國民黨立委曾銘宗對此稱任美玲土地係與手足買賣而來，但今日段宜康花費60元向地政事務所查詢到的地籍資料中，土地轉讓寫著「贈與」，明顯與曾之言有所落差，諷刺「侯家『假贈與真買賣』被國民黨委員揭發了」。

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