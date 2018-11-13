質疑韓國瑜遭韓粉謾罵 苦苓寓言諷「心中有屎看誰都像屎」

2018-11-13 19:14

〔即時新聞／綜合報導〕日前曾撰寫專欄文章，質疑高雄市長候選人韓國瑜政見「是來高雄行騙的」知名作家苦苓，臉書遭到韓粉洗板留言謾罵，雙方筆戰後苦苓又向韓國瑜提出52個問題，這兩天也接連PO出相關文章，雖然沒指名對象是誰，但一看就知道是韓國瑜，此舉又再度引起韓粉批評。苦苓今則用預言故事反擊韓粉，「心中有佛的人，看別人都像佛；心裡充滿屎的人，才會看別人都像屎。」

苦苓12日先是在臉書表示，「由於對某候選人的質疑，我在網路上飽受攻訐，各種髒話粗話醜話紛紛出籠，這我還可以理解；因為無法為自己的支持者說理、辯解，又氣又急之下，就口不擇言了。」

但讓他感到傻眼的是，竟然有人發誓要剁手、要他飲彈自盡，「這是怎麼了?為了選舉竟然會讓人連基本的人性都沒有了，這個社會為何有那麼多人容不下不同的聲音、而且充滿了瘋狂與仇恨？」上了幾次政論節目後，他也發現「幾乎所有的電視台、主持人都已有特定立場」，「而原本應該公正客觀的來賓，也都早有定見，非但不能好好討論，反而常流於口舌之戰」。

苦苓最後強調，奉勸大家真的不用過於激情，選舉後日子還是要過、朋友也還是要見面，為選情撕破臉一點也不值得。他今（13日）天則以引用佛印與蘇東坡的寓言故事，表示，「當你用髒話、壞話、粗話去攻訐別人時，説明你心裡正充滿了這些齷齟不堪的念頭」。

苦苓直言，「長期被負能量左右的人，生活自然不快樂，只能不斷的發出無力的嘶吼，希望能從別人的憎惡反應中，得到一絲絲的滿足；期盼這些自己不快樂、也不想讓人快樂的人，早一點驅逐心魔，回到明亮的陽光下來吧！」

文章一出又引起網友留言，有人贊同苦苓的言論「現在的社會偏愛謊言，詆毀真話，是非不分」、「哥說的有理，不管誰當選，日子依然要過」、「從這次選舉之後，共產黨介入台灣的選舉力道只會愈來愈大」，但也有人批評「憑什麼自己認為自己都是對的呢?寫那幾篇文章，自己先有偏頗有什麼臉指責別人呢?」、「選舉支持誰是個人自由，但你提供對韓總質疑，難道陳委員就沒問題，文化人也請保留風骨」、「看了你講評，我還是覺得你護航特定人士，一點也不客觀公正」。