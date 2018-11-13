避免內部矛盾 國民黨：只支持反空污等3項公投

2018-11-13 16:35

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨副主席郝龍斌與黨內公職及議員候選人最近向民眾宣傳公投投票要「投七」、「反三」，也就是反對東奧正名、民法保障同婚、推動性平教育等三案，支持「以核養綠」在內的其他七案，國民黨代理文傳會主委唐德明鄭重澄清，這不是黨中央的立場，純屬個人行為，國民黨只有呼籲全民支持反空污、反深澳燃煤電廠、反核食等三案，至於「以核養綠」等他案完全尊重全民的選擇。

據了解，國民黨對於「以核養綠」公投案保持距離，主要原因就在新北市長朱立倫與新北市長候選人侯友宜公開反核，如果支持「以核養綠」，等於自揭內部矛盾，為新北市選情徒增困擾，因此從頭到尾只打反空污、反核食、反燃煤電廠，至於朱、侯兩人既不要核電廠，也不要燃煤電廠，另一方面又說不反對設置電廠，究竟是那一種發電方式？藍營始終並沒有給外界一個說法。

黨內人士指出，其實包括「反同婚」、「以核養綠」等公投案的推動者，都曾經拜訪過黨中央尋求協助推動，但都被以尊重人民選擇的理由加以婉拒，還曾經有南部的中常委在中常會詢問，到底國民黨支持的公投案有哪幾個，因為該中常委參選公職的子女服務處除了擺放國民黨的三項公投連署書，還另插了一支「以核養綠」旗子，當時國民黨主席吳敦義裁示只要不是像「東奧正名」案，黨中央立場開放，由各地候選人自行評估。

對於郝龍斌等黨內人士宣傳支持「以核養綠」，唐德明表示，這不是國民黨中央的立場，純脆是個人行為，國民黨只有要求民眾支持反公污、反核食、反深澳燃煤電廠等三項公投，至於其他七項公投案則尊重每一個人的態度，即便就連「東奧正名」案，現在也都沒有意見。

唐德明指出，其實國際奧會在瑞士洛桑早已決議不同意台灣更名，行政院回覆立委質詢時也說不可能更名，但既然「東奧正名」案已通過第二階段連署並成案，國民黨就沒有意見，一切尊重台灣人民的決定。