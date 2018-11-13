鄺麗貞回應「拋夫棄子」說 向饒慶鈴丈夫喊話

2018-11-13 16:04

［記者陳賢義／台東報導］台東縣長選況激烈，前台東縣長鄺麗貞的捲土再戰，在台東政壇引發不少討論，鄺麗貞丈夫、前台東縣長吳俊立，不但擔任了饒慶鈴競選總部後援會會長，且對鄺的逕自參選勃然大怒，傳出「拋家棄子」、「妻離子散」的怨懟，鄺對此強調，她獨立參選沒有包袱，也沒台東鄉親會關心她家廚房發生何事，她重視的是台東未來的發展。

鄺麗貞表示，她有獨立人格，請台東縣民重新看她，而她並未依附在任何人之下，也不代表誰來出征，她代表的是台東縣的良心，以及過去曾施政過的經驗重新出發，在她的人生下半場願意為台東縣民奮鬥，打破台東的權力交換，同時也要改變台東的政治文化，她知道這不是一條輕鬆的路，也不是一蹴可幾的路，但是台東未來的發展不能讓少數幾人獨佔，台東人的幸福與未來要自己決定、規劃、創造。

另對於外傳夫婿吳俊立怨懟選舉造成自己的家庭落得「拋夫棄子」的窘境，鄺每次公開發言對他而言就是一次的傷害，鄺麗貞表示，她參選的是縣政、地方自理，並非家政，相信台東鄉親沒有興趣了解她家廚房發生什麽事情；獨立參選心心念念都是為了把過去20幾年的累積資源奉獻給縣民，如果縣民同意的話，相信她的當選，老公應該會非常開心。

鄺麗貞說，在她的內心沒有仇恨，若外界一再要提及吳，她也要再次的呼籲，她不僅要爭取「吳先生」的一票，也要爭取神隱已久的饒慶鈴夫婿的那一票，籲王先生（饒的夫婿）回台東陪陪饒，不要只是她的老公陪在饒的身邊，「按ㄋㄟ甘好？」

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