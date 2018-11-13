公布自辦民調 劉曉玫：支持率攀升逼近勝選邊緣

2018-11-13 15:30

〔記者王錦義／花蓮報導〕選前各家民調盡出，但根據選罷法規定，投票前10天不能發布民調，花蓮縣長候選人劉曉玫趁民調封關前夕，今天公布內部最新民調統計，劉曉玫從原本大幅落後，拉近到剩8％差距。對此，劉曉玫說，經過這段時間以來的努力，加上傅崐萁的縣政問題受到嚴重考驗，現在已逼近勝選邊緣，這也代表，花蓮民眾對於改變的期待愈來愈濃厚。

民調也顯示，劉曉玫在20-29歲的支持度高達54.6％，遠遠超越徐榛蔚的23.2％。把年齡層拉到20-39歲之間，兩人的支持度都是38%，完全打平。顯見，劉曉玫主攻青年牌的效果十分顯著。劉曉玫陣營指出，值得注意的是，教育程度在大學以上的民眾，有47.9％支持劉曉玫。同比下，徐榛蔚的約36.6％。顯見，大學以上的高教育程度年輕人，是支持劉曉玫的主力群體。

劉曉玫陣營指出，這份最新民調顯示，有效樣本數1068人，在95%信心水準下，抽樣誤差值在正負3.0個百分點之內，訪問地區戶籍於花蓮縣且年滿20歲的一般民眾，民調指出，國民黨花蓮縣長候選人徐榛蔚支持率43.6%，民進黨花蓮縣長候選人劉曉玫35.5%，差距剩下8％。

調查也發現，地方最關切的「傅崐萁做完換太太做」，有近四成縣民覺得不適當；對前縣長傅崐萁的清廉度，有三成多認為沒有信心；顯示傅崐萁的縣政缺失若持續發酵、突出，劉曉玫有可能獲得最後的勝利。針對此次民調，劉曉玫表示，這份民調顯示出的，是愈來愈多花蓮鄉親期待改變的決心與日俱增，她會在最後11天更加努力，贏得最後的勝利。

劉曉玫說，回顧2014年的縣市長選舉，一些選前封關民調都顯示，鄭文燦和林智堅都大幅落後給對手，但結果是成功當選。因此，她對選情愈來愈有信心。花蓮民調相對其他縣市特別，很多民眾不敢明顯表態，先天上原本就對她不利，但她沒有因此而氣餒。十分感謝花蓮民眾陪她走這段路，接下來的11天，會一天比一天勤奮打拚，贏得最後勝利。

經過半年的拉鋸，從原本六月的大幅落後25％以上，至今剩下8％，劉曉玫說，經過幾個月來的努力和勤走基層，支持率趨勢不斷攀升，已逼近勝選邊緣。也突顯出，徐榛蔚陣營刻意迴避爭議、傅崐萁的操守問題備受質疑，愈來愈經不起考驗。這半年來的選戰，不是她一個人的戰爭，而是花蓮民眾對「改變」的期待，不斷發酵。

劉曉玫說，她主張的「12個更好」政見，包括打造花蓮限定農產品牌、提出更完善的社會福利、發展國際化觀光、積極招商引資等，具體且藍圖清楚，未來11天，她會不斷加強「政策牛肉」的內涵，持續關心青年的「四處漂」困境，讓更多外地企業對花蓮投資環境有信心，才能讓花蓮的孩子願意留在家鄉。