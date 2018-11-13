關東市場拜票 許明財搶攻客家票源

國民黨新竹市長候選人許明財今天與黨籍爭取連任的市議員和新人到關東市場掃街拜票，並提出客家政策，爭取客家票源。（照片由國民黨新竹市黨部提供）

2018-11-13 15:20

［記者洪美秀／新竹報導］國民黨新竹市長候選人許明財今天到關東市場拜票，提出客家政策，強調會重視客家權益，落實客語教學，並提出「客家薪傳師傅制度」，期許讓客家文化能深化與推廣，也會重新檢討「客家會館」的設立，希望搶攻客家票源。

許明財今與市議員鄭正鈐、張祖琰和首度參選東區市議員的候選人嚴翊琦到關東市場掃街拜票，受到鄉親的熱烈支持，許明財說，他在第8屆市長任內除把關東市場樓上的閒置空間闢為客家會館，也把每年11月訂定為「客家月」，同時在每年4月底到5月初，配合桐花開花季節，舉辦「客家桐花季活動」，同時在農曆正月20日「天穿日」，舉辦客家傳統民俗活動。

他也提到，原本要在中華路與公道五附近的臺灣火柴公司舊址變更地目時，將該公回饋市府約400坪土地，規劃為客家會館。但因未連任被迫中止，若他能順利當選，一定會重新檢討此規劃案，期許有機會敗部復活。

許明財也說，會推動客語母語教學，保存客語，也會定期舉辦兒童客語演講、說故事、客家歌謠等比賽，同時也會推出「客語薪傳師傅制度」，讓學習客語深入家庭，成為生活語言，並透過誘因或獎勵方式，培植客語教師，儲備充裕的民間與中小學客語教師，並結合在地客家研究單位和文史工作者，進行客家文物研究、數位典藏與推廣。