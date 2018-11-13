屏東選舉公報簡潔有力 最短政見僅有7個字

2018-11-13 15:04

〔記者邱芷柔／屏東報導〕屏東縣五合一選舉公報出爐，今年選舉公報放寬規定，政見內容取消上限600字限制，且候選人可以自己選用文字、圖案來呈現自己的政見，屏東也首見以羅馬拼音族語及中文並列的政見內容，不過有不少候選人力求簡潔，政見僅有一、兩行，其中最簡短的更只有7個字「認真、打拼、為鄉親！」

屏東縣選舉公報陸續發放，屏東縣選委會第三組組長蔡文進表示，今年縣長選舉公報共印製30萬800份、縣議員30萬4100份、公投90萬2400份，選舉公報、公投公報及投票通知單將於21日前送達各家戶，民眾如未收到，可向戶籍所在地的戶所或公所查詢。

屏東縣縣長選舉公報中，無黨籍李鎔任、國民黨蘇清泉、民進黨潘孟安等3名候選人，都將政見理念簡化，透過條列方式加深選民印象；而備受關注的第1選區縣議員候選人蔣月惠，以「為弱勢族群發聲彌補政府福利不周延至不公不義」破題，並強調持續監督並爭取解決環境污染問題；公報中也可看見多名縣議員候選人著重屏東的交通建設，以爭取「高鐵南延」為政見。

今年放寬選舉公報政見欄限制，屏東縣議員第16選區就有候選人的政見，以羅馬拼音族語及中文並列呈現，成為屏東首例；而儘管字數不再受限，屏東仍有不少候選人力求簡潔，包括「全心全力做好選民服務」、「為選民服務、爭取地方建設、監督縣政」、「督促縣府廉能效率 營造安居樂業大屏東」等，政見都不超過20個字，其中最簡短的只有7個字「認真、打拼、為鄉親」。