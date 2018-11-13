美女教授吟詩誦讚 劉櫂豪文青血液再沸騰

台東大學副教授簡齊儒（左）為劉櫂豪（右）吟詩。（記者黃明堂攝）

2018-11-13 14:49

［記者黃明堂／台東報導］台東大學華語文學系的副教授簡齊儒創辦詩歌節多年，都獲劉櫂豪支持，今天特別唸詩誦讚，劉櫂豪也馬上聽出改編自詩人瘂弦的「如歌的行板」。美女吟詩，文青血液再沸騰！

民進黨台東縣長候選人劉櫂豪今天發表政績短片「我眼裡的櫂豪，為我們做的事」，並邀請多位人士分享他們眼中平易近人的劉櫂豪故事。

簡齊儒才貌兼具，熱衷詩歌，已經連續7年舉辦台東詩歌節。她說，從第3屆開始，立委劉櫂豪每年都來參加詩歌節，令她驚訝的是，一位政治人物竟然能背出整首詩，每年都背一首。

簡齊儒現場為劉櫂豪唸了一首詩：「一點點雲和太平洋之必要，後山的米苔目與便當之必要，普悠瑪安全回家之必要，一部部有故事能安心的紀錄片之必要，穿著襯衫走江湖之必要，每週二兩本書讀了之後還要有想法之必要，台東文學能面對大海春暖花開之必要，委員帶著全台東人愛台東的夢想能夠實現之必要」。

劉櫂豪聽出這首改編自詩人瘂弦的「如歌的行板」。他說，每年參加詩歌節都很開心，他喜歡文藝青年的血液基因，很感謝簡齊儒為他改編的這麼好。兩人還同是二月二日生的水瓶座。

簡齊儒說，劉櫂豪每週至少還唸兩本書，看文學及美學的書，還說過要為台東建戲院專門放紀錄片來說台東人的故事。喜愛文學，是政治人物少有的特質。

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