藍委質疑交通部有100座閒置設施 審計部：已提出預警

2018-11-13 14:33

〔記者蘇芳禾／台北報導〕國民黨立委曾銘宗今天於立法院質詢審計部審計長林慶隆時指出，交通部有100座閒置設施，要求審計部加強查核，並建立機制公開資訊；此外，全台有過半污水處理廠利用率低落。對此，審計長林慶隆回應，審計部已提出預警意見，並與行政院研究；該送監察院的也會提報。

立法院會今天邀請審計部審計長林慶隆列席，報告「106年度中央政府總決算審核報告」、「中央政府流域綜合治理計畫第2期特別決算審核報告（105年度至106年度）」案審核經過並備諮詢。

曾銘宗指出，過去有許多大型公共建設嚴重浪費，全台目前有62座污水處理廠，其中利用率低的超過一半，利用率在50%以下的就有38個，類似情形如何避免。

林慶隆回應，重大建設如果事前評估不確實，就會沒有發揮應有功能，甚至閒置，只要有未盡職責、效能過低的，都會提報給監察院。

曾銘宗進一步指出，民國94年至106年閒置設施列管中，交通部就高達100件，經濟部79件、內政部63件，曾銘宗要求審計部未來應該加強查核這些部會預算。

對此，林慶隆表示，早年交通部最多的閒置設施，就是一鄉鎮一停車場，這次前瞻基礎建設計畫中，各地方政府又來提報停車場計畫，審計部已經提出預警意見，告訴交通部應避免像以前蓋一堆停車場，結果變成蚊子館。

林慶隆說，審計部也提出好的措施，像過去體育署發包國民運動中心，在工程發包前要先完成委外營運發包，確保設施完工後一定可以營運。交通部也採納意見，在核定補助停車場前，要先完成委託營運，跟營運廠商共同規劃配套措施後，才做工程發包，避免閒置再事後追究，是比較消極的。

曾銘宗要求審計部在3個月到半年內，研究建立一套透明機制，將相關資訊公開在網站上，未來可以知道誰要為閒置的公共建設負責。

林慶隆允諾在半年內提出，他並指出，目前資訊公開部分，行政院列管小組有在處理，不過當初是誰做決策、誰核定的計畫，是誰的政治責任都公告出來，讓執政者不要輕易爭取還沒有成熟的計畫，這有嚇阻功能，會與行政院列管小組研究看看。

國民黨立委賴士葆則質疑，總統蔡英文與行政院長賴清德在宜蘭與高雄進行政策買票、大開選舉支票，完全沒做效益評估。

對此，林慶隆表示，所有政策的計畫都要依照預算法的規定編列預算，最後預算要經過立法院審議後才能做為法定預算。

賴士葆追問林慶隆，對於蚊子館，到底敢不敢追究決策者的責任？林慶隆說，審計部對於閒置的公共設施下了很多功夫，也移送監察院。

賴士葆要林慶隆公開承諾，明年的審計報告要追究民選首長的政治責任，林慶隆說，政治責任這一塊應該是由國會來追究，審計部會揭露、移送，包括移送監察院，「我們不會失職，但也不會越權。」