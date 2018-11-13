「明鏡洞五俠傳奇」宣導反賄 民進黨籲民眾勇於檢舉

2018-11-13 13:52

〔記者楊淳卉／台北報導〕民進黨今由發言人何孟樺與律師黃帝穎召開記者會，邀請「明鏡洞五俠傳奇」助選團，以布袋戲偶出演賄選小短劇，提醒民眾收賄、行賄都會受罰，切記勿以身試法。何孟樺表示，鼓勵民眾勇於檢舉，一同「反賄選、顧民主」，維持乾淨選舉，守護台灣民主。

何孟樺表示，九合一選舉投票日將近，各地選情白熱化，疑似賄選的案例及新聞報導也層出不窮。依據法務部統計，截至11月6日，各檢察機關在賄選相關案件，總共起訴37件70人，其中多數為現金買票、贈送禮品。在具體起訴的案件中，彰化地檢起訴最多，共有11件28人，其次是新竹地檢起訴9件達20人。

何孟樺強調，根據選罷法規定，候選人賄選，其推薦的政黨必須連坐受罰。國民黨先前大動作召開記者會，宣示成立「抓鬼大隊」，但是近來國民黨籍候選人涉嫌賄選案例層出不窮，國民黨應反省自身，不要做鬼的喊抓鬼。國民黨光說不練的行為，只會讓選民不齒。

針對賄選罰則，黃帝穎說明，買票、賣票都屬於犯罪行為，不論資金的來源是來自樁腳、乃至於境外資金，只要與選舉有對價關係行為，都涉及犯罪。

黃帝穎指出，2012年國民黨在所有賄選案件裡面被連坐處分佔了8成4，被罰了4000多萬，當時擔任國民黨主席的馬英九，還特別在中常會說「這是恥辱的記號」。今天的國民黨主席吳敦義，對於當時馬英九提出的恥辱記號，是否有謹記在心？黃帝穎也諷刺，國民黨宣示成立「抓鬼大隊」，但當時有84%的國民黨候選人賄選，自己當鬼的怎麼抓鬼？

何孟樺呼籲民眾，如遇到提供現金、禮品，並請求支持特定候選人的賄選行為，可以利用手機錄影、錄音等方式進行蒐證，並撥打法務部檢舉賄選專線： 0800-024-099，撥通後按4。檢舉賄選獎金從50萬元至500萬元不等，歡迎民眾勇於檢舉，一起反賄選，維護台灣民主。