週刊稱小英棄北重高 府：相關報導非事實

總統府發言人林鶴明表示，總統並未於官邸舉行有關於該媒體所報導的會議與討論內容，相關報導內容並非事實。 。圖為總統蔡英文陪同姚文智造勢。（資料照）

2018-11-13 13:46

〔記者蘇永耀／台北報導〕針對媒體報導為鞏固綠營選情，總統蔡英文11月初某夜曾在總統官邸召開選戰會議，整場都在談如何搶救「韓流」影響下的高雄市選情。知情人士今日駁斥說，這樣的報導不過是想當然爾的臆測，脫離現實太遠。總統府發言人林鶴明則表示，總統並未於官邸舉行有關於該媒體所報導的會議與討論內容，相關報導內容並非事實。

某週刊報導，為鞏固綠營選情，總統蔡英文11月初某夜曾在總統官邸召開選戰會議，多位選對會重要成員都出席。這場高層會議原訂討論北高選情，最後卻跳過台北，整場都在談如何搶救「韓流」影響下的高雄市

知情人士駁説，高雄確實是藍軍、甚至是「境外」力量強攻的灘頭堡，團隊嚴陣以待不會是新聞，台北民進黨自己有候選人，儘管艱困可想而知，但目標一定是衝高選票，何況明年還有立委、總統選舉要開始部署，民進黨有必須鞏固支持結構的戰略。週刊若有似無的去描繪棄保論的氣氛，故事上有張力，但戰略上卻脫離現實太遠。

知情人士說，從媒體的露出看來，台北操作棄保論最明顯的，其實就是國民黨的丁陣營，用來對內凝聚，對外讓姚柯兩陣營的支持者陷入迷霧中，削弱任何一方，道理其實一點都不難懂。