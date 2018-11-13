姚文智18日造勢獨派相挺 直言選戰是「台灣對中國」

2018-11-13 13:41

〔記者周彥妤／台北報導〕選戰進入倒數，民進黨台北市長候選人姚文智18日預定舉行「手護國家首都」造勢，獨派本土社團今召開記者會力挺，籲民眾挺身而出共襄盛舉，更批評現任市長柯文哲「親中」，直言首都選舉就是「台灣對中國」。

民進黨前主席姚嘉文表示，這場選舉有2個問題，一是假消息，一是中國外來資金，大家應該堅持台灣價值，支持姚文智。台獨聯盟主席陳南天則說，這次選舉絕對是台灣對抗中國，不懂沒教養、誠信，責任心的現任市長，竟然能挾著中國勢力，在台灣首都大聲說話。

前民進黨台北市黨部主委黃慶林表示，柯文哲表現是親近中國，姚文智出來參選就是台灣和中國兩邊戰爭；北社社長李川信直言，中國共產黨介入選舉很明顯，這回選舉就是台灣對中國，正義戰邪惡、民主抵抗專制，呼籲11月18日大家都站出來參加活動。

姚文智表示，感謝大家幫忙動員參加18日「手護國家首都」，由「台灣國家聯盟」幫忙，很有意義，因為這場選舉是「抗中保台」的選舉，國家首都不是只有台北市民的首都，是所有台灣人的首都，需要全體台灣人民關心。

姚文智又說，11月25日報紙打開來，如果是自己當選，全世界才會看到台灣延續民主的堅定力量，台灣民主自由持續在國家首都屹立不搖，如果是柯文哲或丁守中當選，全世界媒體馬上會說接受「兩岸一家親」、「九二共識」，或中國代理人當選台北市長，那是對民主最大羞辱。

姚文智呼籲，11月18日市民站出來，「用腳來民調」，他一定堅持台灣價值信念，24日拜託大家總動員支持，最後一定能取得勝利。