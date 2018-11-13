自做民調落後 鄭朝方團隊：相信24日選票會證明一切

民進黨新竹縣長候選人鄭朝方競選團隊，今日公布自辦民調，不讓操作棄保效應發應；黨部主委彭瑞德表示，從整個民調趨勢來看，鄭朝方的民調節節高升、氣勢如虹，相信24日選票會大於民調。 （記者廖雪茹攝）

2018-11-13 13:35

〔記者廖雪茹／新竹報導〕民進黨新竹縣長候選人鄭朝方競選團隊，今日公布自辦民調，鄭拿到近23%的支持度，略輸對手；雖然民調落後，但團隊強調，從整個民調趨勢來看，鄭朝方的民調節節高升、氣勢如虹，不讓棄保操作發效，相信24日選票會大於民調，懇請鄉親支持新世代、新方向的鄭朝方。

民調結果顯示，「最希望哪一位來作我們的縣長？」徐欣瑩30%、楊文科26點7%、鄭朝方22.7%；「誰當選後最能向中央爭取經費來建設新竹縣？」鄭朝方24.6%、楊文科21.8%、徐欣瑩20.6%；「您比較看好哪一位候選人會當選新竹縣長？」徐欣瑩37.1%、楊文科27.5%、鄭朝方9.7%。

民進黨新竹縣黨部主委彭瑞德表示，從近3個月的民調數據顯示，政治素人鄭朝方的支持度從9月份的11%逐步上揚，到今日23%；相對其他兩位候選人卻是從高點往下滑，顯示新竹縣鄉親對鄭朝方所提出的教育、交通、環境等政見給予肯定，相24日選票會大於民調。

彭瑞德說，之前其他候選人幾乎每週花大錢做民調，甚至把民調結果拿來做文宣渲染，團隊遲至最後一天才公布民調，是不希望以民調來混淆鄉親視聽，透過今日23%的支持度，希望能夠喚起鄉親不要相信棄保的傳言，不要讓操作棄保的效應繼續發效，團結唯一支持鄭朝方。

對於鄭朝方的看好度遠低於支持度？團隊表示，除了媒體民調影響視聽，泛藍支持者表態率高，而泛綠支持者表態率低，也是原因之一。

彭瑞德表示，因環境變遷，民調只能當作參考，2014年鄭永金與邱鏡淳競選縣長，民調相差20%之多，但票開出來，得票率卻只差2%。另外，鄭文燦、林智堅在2014年參選市長時的民調與開票結果皆有極大差異，兩位市長不僅當選，還是執政滿意度最高的五星級年輕市長。

鄭朝方團隊表示，此民調委託展欣科技，於11月10日到11日，以年滿20歲以上民眾為對象，以電話資料庫系統隨機抽樣，樣本數1068，95%信心水準下，抽樣誤差為正負3%。