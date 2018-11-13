研究能量豐沛 蔡總統：台灣是國際重要人才庫

總統蔡英文（前右）今在總統府接見出席中研院「國際學術高峰論壇」暨「中央研究院90週年院慶典禮」之國家科學院代表團，並與團員一一握手致意。（中央社）

2018-11-13 13:32

〔記者蘇永耀／台北報導〕蔡英文總統今日上午接見出席「中研院『國際學術高峰論壇』（Scientific Leaders’Forum）暨『中央研究院90週年院慶典禮』之國家科學院代表團」，說明台灣具有豐沛的研究能量，也是國際間非常重要的人才庫，盼對於國際共同關切的課題，以及科學發展與人類福祉貢獻更多心力。

總統致詞時首先歡迎代表團來到總統府。針對團員們特別來台參加中央研究院90週年院慶舉辦的「國際學術高峰論壇」，並且與我們分享各國學術發展的最新情況，總統特別表達誠摯的歡迎及感謝之意。

總統表示，基礎研究是推動一個國家，甚至是全體人類進步，最重要的力量。代表團團員所帶領的都是世界首屈一指的研究機構，對於促進科技發展，帶動社會進步，甚至是整體世界的永續發展，都有最關鍵的貢獻。

總統強調，這幾年台灣的學術、科技研究，也有非常不凡的表現。「世界經濟論壇」日前公布《2018年全球競爭力報告》，台灣在140個國家中排名第13名。特別是在「創新能力」的部分，我們不但拿下亞洲第一、全球第四的亮眼成績，還被稱為是「超級創新者」（super innovators）。

總統認為，台灣研究人員的成就也受到世界各國學研機構的肯定。例如陳建仁副總統是中研院院士，在2017年也獲選為美國國家科學院外籍院士。今天，她很高興見證來自美國國家科學院的貴賓，親自頒發院士證章給陳副總統。

總統提及，中央研究院院長廖俊智是美國國家科學院、工程學院，以及發明家學院的院士。當然，還有很多其他的優秀人才。這些成就，不但顯示台灣具有豐沛的研究能量，也是國際間非常重要的人才庫。

總統指出，台灣也和很多知名的國際學術計畫及組織，有很深入的連結與參與。例如廖院長就獲選為「國際科學理事會」治理董事會委員。中研院也與捷克科學院、日本理化學研究所簽署合作備忘錄及協議書。近期，也會和美國國家醫學院有更多深入的合作計畫。

總統說，除了和歐美、日韓等國家長期學術交流外，我們也積極增加與新南向國家的交流。包含新加坡、印度、泰國、菲律賓、澳洲等國，我們都會繼續強化雙方的學術夥伴關係。另外，我們也希望對於國際共同關切的課題，例如節能減碳、永續能源、及人工智慧等，繼續貢獻更多心力。

總統期待在未來能與世界優秀的科學家維持緊密的連結和互動，她說，台灣一定會以更出色的表現，回應國際學術社群的支持與期待。

隨後，美國國家科學院外交事務長希爾德布蘭德（John G. Hildebrand）代表頒發院士證章予陳建仁副總統。