回高雄 陳菊：選舉是一時的 期盼一步一腳印的好人會出頭

總統府祕書長陳菊出席「南台灣產業跨領域創新中心」平台成果展時，她有感而發說，選舉是一時的，再過兩個星期就結束，對於選舉期間一些對高雄的冷言冷語批評，是不知道參與推動高雄產業轉型過程者的辛酸苦辣，他相信高雄市民自有論斷公評，也期盼一步一腳印的好人會出頭天。（記者黃建華攝）

2018-11-13 13:24

〔記者黃建華／高雄報導〕總統府祕書長陳菊今天上午出席「南台灣產業跨領域創新中心」平台成果展時，對於工研院院長劉文雄盛讚「高雄是個好所在！」她有感而發說，選舉是一時的，再過兩個星期就結束，對於選舉期間一些對高雄的冷言冷語批評，是不知道參與推動高雄產業轉型過程者的辛酸苦辣，他相信高雄市民自有論斷公評，也期盼一步一腳印的好人會出頭天。

為協助南台灣產業轉型升級，在經濟部支持下，工研院與高雄市政府攜手在地產學研，從兩年前共同推動成立「南台灣產業跨領域創新中心」平台，迄今已成立風行海洋、雷豐熱電、智鷹科技、南翔創新顧問等新創公司，成果豐碩。

為分享南台灣產業跨領域計畫推動時機，今（13）日上午特別發表成功復育高經濟價值皮珊瑚的環控培育系統，以及翻轉新農業的大氣電漿雞蛋殺菌技術、智慧醫療器材等。

經濟部次長曾文生和總統府祕書長陳菊、高雄市副市長楊明州，以及中鋼董事長翁朝棟等企業界大老都應邀出席，並共同執壺為一面有台灣圖騰、寫著「匯聚南臺灣、跨域創新點成金」的看板淋下金沙，象徵串起產業金鍊。

楊明州率先致詞恭喜「南台灣產業跨領域創新中心」是推動產業轉型升級成功的案例，強調兩年前高雄市政府提出這個計畫，由工研院協助整合南台灣包括屏東、澎湖產業需求與多所大學研究能量，聚焦南台灣農業、醫材、金屬、海洋等四大產業，建構專業輔導團隊，催生出多家新創公司，並成立區域創投基金4億元。

工研院院長劉文雄則盛讚「高雄是個好所在！」有厚實的傳統產業製造基礎與學術界研發能量，讓創新技術生根，未來「南台灣產業跨領域創新中心」仍將扮演南部產學研的樞紐。

經濟部次長曾文生則表示，過去兩年來經常週六、日還打電話打擾被他稱為「Ｏ6（位於捷運Ｏ6站旁得名）」的「南台灣產業跨領域創新中心」，感謝大家為提升南臺灣創新研發能量及新創產業資源，帶動區域產業學研合作的努力。

對於工研院院長劉文雄盛讚「高雄是個好所在！」總統府祕書長陳菊則表示感謝，她說，選舉是一時的，再過兩個星期就結束，對於選舉期間一些對高雄的冷言冷語批評，是不知道參與推動高雄產業轉型過程者的辛酸苦辣，他相信高雄市民自有論斷公評，也期盼一步一腳印的好人會出頭。

據了解，「南台灣產業跨領域創新中心」執行至今共輔導42家南部新創公司申請各項專案計畫，累計獲得補助總金額達到6,715萬元，且媒合在地7所學校推動16個產學合作案，合作計畫總金額達新台幣1.35億元，鼓勵創新技術商業化並成功扶植4家新創公司成立，以及成立一個區域型創投基金，未來將扶植更多新創產業。