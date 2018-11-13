總統：資通訊安全面對挑戰 政府要投入更多資源

2018-11-13 13:23

〔記者蘇永耀／台北報導〕蔡英文總統今日上午接見「2018年DEF CON CTF駭客大賽世界盃我國參賽隊伍：HITCON戰隊及BFS戰隊」時表示，台灣資通訊安全正面對非常大的挑戰，未來政府還要投入更多資源，落實關鍵基礎設施防護及持續培養資安人才，才能跟上資通訊防護與守護國家安全。

總統致詞時表示，今天主角就是參加「2018駭客大賽世界杯DEF CON CTF」得到季軍的HITCON戰隊，以及首度打進全球決選大賽的BFS戰隊，歡迎他們來總統府。HITCON戰隊今年打敗中國、日本等強隊，得到全球第三名的佳績。而我們年輕的BFS戰隊則是第一次打入25隊決賽，並獲得第12名的成績，不只表現很好，也讓我們看到讓人振奮的未來性與潛力。

總統指出，台灣能夠在DEF CON CTF駭客大賽，這項全球規模最大的資安駭客競賽中，一次有兩隊進入全球決賽，這是國家的榮耀。她要謝謝他們的表現，讓台灣在高階資安大賽的國際舞台上，被世界看見。

總統說，去年跟參賽選手見面後，她請國家安全會議諮詢委員李德財協調，讓政府能夠投入更多的資源，來培養資安人才。教育部也規劃新形態的資安暑期課程，請HITCON戰隊的高手們來當老師，把技術傳承給BFS戰隊。這課程在總主持人台科大吳宗成教授的帶領下，經過四年的培訓，已經看到成果。

總統提到，這次兩隊都有好的成績表現，讓政府在培育年輕的資安人才上更有信心，政府也一定會繼續給他們最大的支持。四位參與「資安人才培育計畫」的負責人，也就是台科大吳宗成教授、鄭欣明副教授、交大黃俊穎副教授、台大蕭旭君助理教授，更是付出很大心力，還親自帶領BFS戰隊到美國參加競賽，她要對此表達謝意。

總統說，今天請參賽隊伍來，除了分享喜悅、表達恭喜之外，她也要再次強調，現在的台灣，在資通訊安全的面向上，其實是面對非常大的挑戰。我們不斷地說，資安就是國安。換句話說，當我們的關鍵資訊基礎設施、資訊網路受到攻擊時，也代表著我們的國家安全受到嚴峻的威脅。

總統表示，傳統的安全定義正在改變，事實上，就在我們現在說話的這每分每秒，無論是針對我們的關鍵基礎設施，或是相關的資訊防護機制，都持續有來自境外的資安攻擊跟威脅。

總統指出，這就是我們國家正在面對，新而嚴峻的安全環境。因此，今年九月，國安會提出我國首部的資安戰略報告，未來我們相關部會還要投入更多資源，落實關鍵基礎設施防護，持續培養資安人才。只有這樣雙管齊下，才能跟上資通訊防護一日千里的快速變化，更是守護國家安全，非走不可的方向。