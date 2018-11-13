花壇鄉長選舉開戰！綠批「砂石家族」 藍轟不實指控

2018-11-13 13:28

〔記者湯世名／彰化報導〕開戰！民進黨花壇鄉長李成濟今天陪同下屆鄉長候選人陳振欽舉行記者會指出，「砂石家族」推出顧勝敏參選鄉長，是要顧砂石利益嗎？反對開採砂石的鄉民還因此被恐嚇、毆打；國民黨花壇鄉長候選人顧勝敏則強硬反擊指出，砂石工廠好幾年前就已拆除，對方卻以此來炒作且做不實指控，他一定會針對不實指控提告捍衛清白。

民進黨彰化縣黨部辦公室主任柯金德、花壇鄉長李成濟今天陪同下屆鄉長候選人陳振欽舉行記者會，李成濟說，「顧家」選鄉長是要顧砂石利益嗎？過去有許多鄉民反對開採砂石，結果被對方恐嚇、毆打，花壇需要建設發展，不需要「砂石鄉長」；陳振欽則說，目前鄉長選情呈藍綠對決態勢，呼籲鄉親一起來捍衛花壇的好山好水。記者會現場還有民眾穿著白袍，胸口掛著「砂石場」名牌加以諷刺。

針對綠營所指，國民黨花壇鄉長候選人顧勝敏也態度強硬回應說，他父親早年雖然是開砂石場，但好幾年前工廠就已拆除，且當初魏明谷擔任縣長時，他們曾繳交好幾百萬元的開採保證金，不料卻遭縣府刁難阻擋不讓他們開採，最終他們決定不開採砂石，因此並未提告；綠營所稱他們恐嚇、打人更非事實，直到現在綠營都找不到證人，針對上述不實指控，他決定不再姑息，一定會告到底，以捍衛自己的清白，鄉親的眼睛是雪亮的，一定會唾棄這些不實指控。

下屆花壇鄉長候選人除陳振欽、顧勝敏，還有無黨籍候選人李岳珉、賴世祥，4名候選人基層實力都很雄厚，各擁支持民眾，堪稱全縣選情激烈的選區之一。