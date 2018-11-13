柯妻陳佩琪陪同掃街人氣更旺 遇媒體提問變低調

台北市長柯文哲今到東門市場掃街，特地和自己3年前頒發獎座給攤商的海報合影。（記者沈佩瑤攝）

2018-11-13 13:14

〔記者沈佩瑤／台北報導〕搶攻選票分秒必爭！爭取連任的無黨籍台北市長柯文哲今天一早狂掃3個傳統市場，第三站「回防」離住家最近的東門市場，柯妻陳佩琪也特地向醫院告假陪同拜票，人氣甚至比柯文哲更旺，不少攤商熱絡和陳佩琪打招呼，還介紹自己家的親朋好友，顯見平常走動有成。

陳佩琪今也展現親和力，拍照握手通通來者不拒，攤商還送上鳳梨祝福柯順利連任，但對於媒體提問，陳一改先前大砲姿態，低調未多做回應，似乎不願再為柯的選情增添波瀾。

有攤商跟柯文哲合影後，聽到客人說「我2號（桌）要結帳」，竟開玩笑回「我4號柯文哲」，讓客人傻眼笑翻直呼「什麼啦！」但也有攤商跟柯握手後，私下不以為意表示：「市長也還好吧，我還跟總統握手過呢！」

會後陳佩琪受訪坦言近期因為選情激烈，加上東門市場就在家附近，她向競辦表示，此「等於是我們家的地盤，攤商及老闆都認識」，她一定會請假陪柯掃街，也感謝攤商支持。

至於近來傳出柯與丁支持度拉近，被問及是否擔心選情、覺得柯無法連任很可惜時，陳佩琪沒有回應，僅表示選舉是專業的事務，她是醫生，做好醫生的本業最好，就是對柯最好的幫忙。