姚文智批柯吃乾抹淨還博美名 諷「最厲害的詐騙集團」

2018-11-13 12:53

〔記者周彥妤／台北報導〕民進黨台北市長候選人姚文智連日質疑，市長柯文哲2014年選前對外宣稱競選帳戶關閉，私下繼續募款，今年參選依舊不改，柯始終未回應。姚文智今再批，柯2014年公布的帳目細節就是假的，今年也可能是假的，更指柯吃乾抹淨還博取美名，清廉完全破產，譏諷是「最厲害的詐騙集團」。

姚文智今天上午出席台灣國家聯盟相挺「1118手牽手前進市政府、接管大巨蛋」記者會表示，會後受訪談到柯要求姚公布競選帳戶明細，別再躲避，姚文智聞後怒回，是誰在躲？自己多日詢問柯競選帳戶稱關閉卻還有錢流入一事，柯遲遲未回，「有什麼資格要求別人配合公布帳戶？」

姚文智說，柯文哲2014年公布競選帳戶後，接連出現500萬小吃店不明單據，宣稱關帳還有929萬多現金流入帳戶，代表細目都是造假，「吃乾抹淨，還不講清楚」，今年依舊不改習性，說關帳還是有人捐款，「今年就算柯文哲公布細節，也可能是假的呀，因為他2014年就是假的呀」！

姚文智更批，「最厲害的詐騙集團，就是細節描述很清楚，最不要臉的lair，就是會把蒜頭18塊也公布」，但真相被拆穿後，完全就是煙霧彈，就是為了博取道德美名，事實上就是吃乾抹淨，「柯文哲的清廉已經完全破產」。

姚文智說，柯對自己的質疑始終說不清，「你有什麼資格、有什麼臉，來要求我公布細目？姚文智一輩子接受政治、法律的規範檢驗，我為何要配合他的節奏？我為什麼要跟著你起舞？」

姚文智也說，就連問柯文哲有幾棟房子，這麼簡單的問題也答不出，發言人說這是市長私事，如果房子是私事，那財產申報為何要申報房子？如果公職人員有幾棟房子是市長私事，那為何要有陽光法案？這絕非私事。