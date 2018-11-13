被4候選人圍攻 鄭文燦：可以不喜歡我，不能否定建設

桃園市長鄭文燦今天參加政見發表會。（記者陳昀攝）

2018-11-13 12:41

〔記者陳昀／桃園報導〕桃園唯一一場公辦市長選舉政見發表會上午已結束，陳學聖四問現任市長鄭文燦是否涉入三立影城案，其他候選人也圍攻鄭文燦施政，鄭文燦會後否認說，他上任前就完成都市變更，此案與他無關，並強調「可以反對蔡英文總統、討厭鄭文燦，但不能否定建設跟資源」，自己不擔心抹黑與造謠。

「意猶未盡，鄭市長再來一對一辯論！」陳學聖會後表示，他今天四問鄭文燦是否介入三立集團購買埔心牧場的影城案，都沒有獲得回應，鄭也問他很多問題，但雙方始終沒有真正交火，鄭文燦不該迴避這麼重要的問題，尤其這涉及政治人物誠信，有沒有「喬」事情，「我真的很想跟他一對一辯論，把所有事說清楚」。

鄭文燦指出，三立要在桃園建立影視基地是好事，三立跟味全公司的商業交易，市府無法介入，不過味全埔心牧場的都市計畫變更，早在他上任前就決定，但當時還沒完成捐地，所以目前未完成變更，未來市府將按規定辦理。

對於陳學聖邀約一對一辯論，鄭文燦表示，陳學聖自己應該直接回答清楚就好，像鐵路地下化，我們爭取這麼久，國民黨執政時就不做，到蔡政府給桃園這麼多建設與預算，並由中央執行，結果陳還提案反對。

鄭文燦說，「你可以反對蔡英文，不喜歡鄭文燦，但中央給桃園的建設不應該反對」，如果為了反對蔡就反對桃園的資源、抹煞工程人員的努力，這樣的立委對不起桃園。

陳學聖也解釋，反對前瞻是黨團立場，他個人沒有就個別預算發言，但假開工是事實，元化地下道1小時1500輛機車量，過去50天根本沒有動工，影響機車騎士權益，自己要為他們發出憤怒的心聲。

「難道工程人員是配合鄭文燦的臨時演員？機具都是紙糊的？」鄭文燦也說，桃園很多建設都動起來，大家不要為了政治唱衰抹黑，選舉會結束，桃園還是要團結。