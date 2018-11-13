黃國昌轟台鐵花4億元買廢物 審計長︰該送監院會移送

黃國昌後續於臉書指出，花了4億多元買的「後勤支援管理系統」，到今天依舊是個驗收不合格的廢物。（記者蘇芳禾攝）

2018-11-13 12:41

〔記者蘇芳禾／台北報導〕台鐵普悠瑪列車出軌事件後，時代力量立委黃國昌今天質詢審計部長林慶隆，台鐵後勤支援管理系統花4億元公帑，結果沒有驗收，導致火車維修所需的料沒買，不需要的料買一堆放倉庫過期，呆料、廢料金額高達數億元，監察院只列備查。對此，林慶隆回應，管理系統沒有發揮功能，所以有發生這樣的狀況，會在一週內提詳細報告，該送監察院就會移送。

立法院今天邀請審計部報告106年中央政府總決算，黃國昌指出，審計部2016年報告指出，台鐵後勤支援管理系統，管理火車維修所需的材料，之前只有手抄沒有電腦輸入，此外，該系統花費4億元，結果根本沒有驗收。

黃國昌痛批，這個爛系統導致台鐵列車要料沒料、不需要的料一堆，審計部這樣的決算報告，是置乘客的安全不顧，監察院還同意備查，難道是在包庇？目前到底移送多少人？

對此，林慶隆表示管理系統沒有發揮功能，所以有發生買太多，或是不夠的情況，查核每個案子發現違失，該移送監察院就會移送監察院，會繼續追蹤。

黃國昌後續於臉書指出，花了4億多元買的「後勤支援管理系統」，到今天依舊是個驗收不合格的廢物，這麼嚴重的事情，審計部竟然不知道！更離譜的是，那個4億多元的系統根本沒有辦法發揮功能，被台鐵同仁譏為「驗收不合格的廢物」，那請問監察院當初怎麼「同意備查」的？ 台鐵庫存10年以上的無用材料，卻高達2億8000多萬元。這樣官官相護的體制如果不徹底打破，人民註定繼續受害。