北高行打臉更改公投意見書 中選會將提抗告

2018-11-13 12:50

〔記者李欣芳／台北報導〕愛家公投發起人曾獻瑩今天質疑中選會本月2日更改已公告過的行政院意見書，台北高等行政法院裁定中選會應停止違法公投通告，對此，中選會主委陳英鈐回應，法院在做停止執行裁定前並未徵詢中選會意見，「北高行7日作成裁定，我們9日才收到裁定，會依法提起抗告！」

下一代幸福聯盟發起的愛家公投（反對修《民法》納入同性婚姻），因不滿中選會10月24日公告意見書後，又在11月2日修改及重新公告意見書向高等行政法院申請假處分，經法院裁定停止執行。

幸福盟指出，中選會公告的公投主文內容是「本案若獲通過。。。 進行同性婚姻相關法規修正工作並送立法院議決」，但正確的12號公投主文應該是，「你是否同意以《民法》婚姻規定以外之其他形式來保護同性別兩人經營永久共同生活的權益？」

愛家公投發起人曾獻瑩今天上午召開記者會，抨擊10月24日中選會已公告愛家公投的行政院意見書，卻在11月2日公投電視政見會前更改，因此下一代幸福聯盟向高等行政法院申請假處分，高等行政法院也裁定中選會應停止違法公投通告。

對此，陳英鈐今天日召開107年地方公職人員選舉競選活動期間注意事項記者會時說明，反核食10月24日已經公告，中選會已完成法定義務，而10月29日行政院有做了文字上的修正，是行政院希望讓民眾更了解行政院的立場，因此依第6案的前例，公告後行政院有意見修正，依照前例給予修正，也符合公投法的精神，要兩面具陳主文理由書跟相關機關意見書，只是當時公投公報還沒有刊印，至於內容部分中選會是獨立機關不表意見。

至於愛家公投的抗議，陳英鈐則坦言幸福盟的確有去申請法院裁定，但是高等行政法院在做停止執行裁定前並未徵詢意見，中選會毫不知情，「7日作成裁定，我們9日才收到裁定，會依法提起抗告」，且收到裁定書時，大部分選委會已經印製完成公投公報，也已經發送到各區公所。

陳英鈐表示，中選會是獨立機關，對人民提案都予以尊重，也希望促成政府與人民對話，並強調當時公布行政院的修正意見之後，接著就舉辦電視意見發表會，如果相關提案人對公投提案有任何意見，都可以藉由發表會對全國民眾做適當說明；陳英鈐強調，中選會本身是中立對公投內容沒有任何意見，且依照公投法程序，無論通過或是不通過，都是人民意見的表示。