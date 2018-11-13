新竹雙雄合體掃街 鄭朝方承諾「大新竹共好」隨時連線

2018-11-13 12:21

〔記者廖雪茹／新竹報導〕民進黨新竹縣長候選人鄭朝方，昨（12日）晚與新竹市長林智堅合體在竹北市車隊掃街。許多支持者見新竹「雙雄」經過，連忙喊「加油」、拿手機捕捉鏡頭，讓鄭朝方感動地說，比起冷冰冰的民調數字，縣民炙熱的付託與期待，讓他更加感受到身負重任，希望這場翻轉政治、改變新竹縣的革命，可以順利達成目標。

鄭朝方競選總部表示，「大新竹共好」黏著度持續增溫，新竹縣市合作不只打空戰，昨晚更攜手進行車隊掃街打陸戰，從竹北市沿路掃街拜票，不少民眾聞訊而來，用彩砲、手電筒以及熱情的呼歡聲迎接，更有支持者準備好橘子，等新竹「雙雄」經過，親手傳遞祝福，還有小妺妹寫紙條為鄭朝方加油打氣。

「大新竹共好是實質的來解決問題，它不是一個短線的政治口號。」鄭朝方表示，邀請林智堅來掃街，主要是要讓新竹縣民看見兩人的交情，就像新竹縣市的地理位置一樣緊密相連；他和林智堅一通電話就能直接溝通，用最好的效率解決縣市之間的問題。雙方的資源互惠共榮，讓新竹縣市邁向更進一步，是他與林智堅的共同目標。

林智堅認為，大新竹共好是所有市民與縣民共同的期盼，因此也特地帶著車隊的「明日寶寶」，要給鄭朝方最大的加持。在車隊遊行中，「看見很多的小孩呼喊著朝方叔叔，身為三個孩子的爸爸，非常了解孩子是不會騙人的。相信鄭朝方在親子政策上的努力，都得到家長和孩子們的肯定，所以我對鄭朝方的選情非常的有信心。」