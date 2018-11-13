台中市長政見辯論會今晚登場，龍燕舌戰受矚目。（記者蘇孟娟攝）

2018-11-13 12:21

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市市長選舉公辦電視政見辯論會今晚7點將登場，依規定這場政見辯論會並無交叉詰問，尋求連任的台中市長林佳龍與中國國民黨台中市長候選人盧秀燕辯論會如何舌戰攻防，倍受矚目。

台中市選委會指出，台中市長選舉政見辯論會晚間7點登場並有電視直播，屆時會先由各候選人進行10分鐘政見申論，再由兩名社會公正人士各提問一個問題，候選人各有5分鐘回答時間，最後再各進行5分鐘結論；依公職人員選舉公辦政見發表會實施辦法規定，公辦政見辯論會並無交叉詰問。

除台中5家有線電視業者直播，為方便選民以手機等行動裝置即時觀看，將同步於影音平台YouTube直播，另在11月14日晚間7點電視重播1次。

政見辯論會登場前，林佳龍今銷假主持多場行程，上午連趕東區育英國中育英堂重建工程動土典禮、大肚幼兒園本園及頂街分班遷移至大肚區文中二預定地並興建幼兒園工程動土典禮及龍津國小老舊校舍拆除重建工程動土典禮；至於盧秀燕則是一大早就到台灣大道與忠明路交叉口進行路口拜票。

面對晚間的辯論會，林佳龍說，已準備四年，最重要的就是把施政的成績做個報告；盧秀燕下午沒有另安排行程，她說，會就市民的需求提出政見願景答覆各類提問，一切以平常心看待。

晚間辯論會另有無黨籍候選人宋原通也將表達理念與訴求。