高雄氣爆自救會長：一場選舉讓大家忘卻自己擁有的光芒

高雄氣爆自救會長陳冠榮。（擷取自陳冠榮臉書）

2018-11-13 12:14

〔記者葛祐豪／高雄報導〕這場高雄市長選戰，批評、嘲弄高雄的聲浪層出不窮，高雄氣爆自救會會長陳冠榮有感而發，今早在臉書發文說：「一場選舉，鋪天蓋地的新聞和宣傳，催眠了許多人，讓大家忘卻了自己已經擁有的光芒，讓大家看不見，這位灰姑娘十幾年來受過的多少傷，及多努力的帶著這些傷走過了多少路？」感動許多網友。

陳冠榮是位醫師，也是高雄氣爆罹難者、前鎮區竹東里里長陳進發之子，氣爆發生後，一肩扛起自救會長的責任，居中協調奔走，32位罹難者家屬與63名重傷者陸續完成和解，他功不可沒。

陳冠榮今天在臉書發文說，幾十年來踩在泥巴裡，試圖撐住整個國家基礎的高雄，如今卻飽受冷嘲熱諷，彷彿富二代一邊抄著窮學生的作業，一轉身卻和眾人訕笑著借學貸才能上學的他。

他說，在背負著國家基礎的同時，高雄，走著持續平穩的步調，也許不是很快，但持續的打磨著屬於我們自己的光芒，也許還不是很亮，但確切的發著光。

然而，為什麼這次選舉，會展現出這麼多難以想像的狂爆激情呢？

陳冠榮指出，昨天一個跑遍日本各地的朋友到了高雄，「我帶著他到駁二以及輕軌沿線晃，邊晃邊聊天」，而他一路手機拍個不停，日本人說「沒關係呀，持續做下去就好，二世谷那邊也是推了30幾年的觀光才推起來的」。

陳冠榮說：「這句話彷彿帶了一個被遺忘的世界觀，回到他腦海中，什麼時候，我們開始覺得改變和進步，是一蹴可及的？我們歌頌他國，願意花幾十年的時間去溝通和做到城市的改變和轉型，用幾十載的時光去交換進步，而現在站在港灣邊的我，環視著周遭美好的設計舒服的氣氛，熙攘的人們，以及倒映的燈光，這些，通通是在這短短這十幾年之間發生的」。

陳冠榮表示，不過短短幾個月之間，一場選舉，鋪天蓋地的新聞和宣傳卻催眠了許多人，讓大家忘卻了自己已經擁有的光芒，讓大家看不見，這位灰姑娘十幾年來受過的多少傷以及多努力的帶著這些傷走過了多少路？

他說，帶著這樣的心情，看著駁二的攤位，駁二的店家，駁二的周邊街景，聊著港口的吞吐，聊著想像中的旗津跨海大橋，跟他說著整個港灣區夕陽時分的迷人，「高雄展覽館，圖書總館，海洋流行音樂中心，電競館，衛武營，巨蛋，輕軌，雙層巴士，捷運，這些一個接著一個的亮點，隨著我向他的介紹，在我腦中串成一圈珍珠項鍊。」

陳冠榮強調，「其實高雄很美，而且已經配戴上滿身的珠寶，正等著追求者的邀約，就準備跨上舞台，一展自己多年蟄伏的容顏，而我不禁期盼著，妳的手最終能交給那個能讓妳展現自信笑容的他，並在他的帶領下，一展多年水磨的華麗轉身，而誰是那個幸運的他，由我們決定。」

網友紛紛表示：「這是我近來所看過的文章裡最理性也最能感受得到身為在地人所看得到的變化」、「寫的好棒！把好多想說的都說出來了」。