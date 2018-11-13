貼4年證明駁作帳還債 北市財政局：當金管會啞巴？

台北市政府財政局昨（12）日也公布柯文哲任內4年所有銀行放款收回證明，嚴正表示不容胡謅抹煞財政局4年來的努力。（資料圖）

2018-11-13 14:40

〔即時新聞／綜合報導〕九合一選戰將至，台北市長柯文哲曾稱，他上任至今幫北市府還債530億，結果被批評是作帳。而台北市政府財政局昨（12）日也公布柯文哲任內4年所有銀行放款收回證明，嚴正表示不容胡謅抹煞財政局4年來的努力，更直嗆：「債務如果能以作帳方式減少，那就請各縣市政府認真作帳吧！」

台北市府新聞稿指出，財政局於12日公布柯文哲任內4年所有銀行放款收回證明，不容外界以作帳還債的胡謅，抹煞財政局這4年來的努力。財政局於104年還債166億元、105年還債134.67億元、106年還債120億元、107年還債110億元，外界如有質疑，隨時可向這些放款銀行求證過去的借貸是否已經收回。

財政局表示，這4年償還的530億，全都是為了處理過去歷任市長所舉借的債務，強調沒有一筆是柯文哲借貸的，現在為了健全北市府的財政而加速還債，相信市民會且認同財政局這4年所作的努力。

另外，財政局也霸氣表示：「債務如果能以作帳方式減少，那就請各縣市政府認真作帳吧！如果放款銀行沒收到款項就同意讓債務自動消失，作為銀行監督機關的金管會有可能默不吭聲嗎？」

104-107年銀行放款收回證明