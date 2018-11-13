政院：故宮整修期間不閉館

行政院發言人谷辣斯・尤達卡（Kolas Yotaka）強調故宮整修期間不閉館。（資料照）

2018-11-13 12:08

〔記者李欣芳／台北報導〕牽動數百萬觀光人潮的故宮博物院北院傳出擬於民國109年起閉館3年，並將部分國寶南遷至故宮南院置放並展覽，立法院教育文化委員會昨天進行故宮業務報告，國民黨立委柯志恩質詢故宮院長陳其南是否真有此事，故宮院長陳其南表示內部朝此一方向規畫。行政院發言人谷辣斯・尤達卡（Kolas Yotaka）今天上午表示，故宮整修期間，故宮不閉館，南院持續擴大充實展覽內容。

Kolas 指出，有關今天媒體針對故宮整建期將「閉館三年」等相關報導，相關方案，還在故宮內部的討論程序中，尚未有結論報行政院。行政院曾於民國106年12月6日核定「新故宮-故宮公共化帶動觀光產業發展中程計畫（107年-112年）」（草案）一案，其中並未核定要將故宮正館封館，而是「在整建工程施工期間，將部分人員及部分國寶南移進駐，辦理策展、文創、行銷、宣導等活動配套。」

Kolas 表示，故宮於107年1月11日於行政院院會報告中，還預估107年-113年南、北院的觀光人數，於109年（2020年）配合東京奧運活動，預估至北院參訪的人數可達540萬，110年仍可達560萬等。

她說，媒體報導將「閉館三年」的相關方案，還在故宮內部的討論程序中，尚未有結論報院。行政院的立場為：故宮整修期間，故宮不閉館，南院持續擴大充實展覽內容，有關詳細內容，將請故宮完整對外說明。