故宮閉館3年整修 藍委批選舉考量

2018-11-13 12:11

〔記者林良昇／台北報導〕故宮北院將自109年底起閉館整建3年，文物將搬遷至故宮南院展出及暫放，國民黨立委柯志恩質疑，國際上的博物館並沒有封館3年整修的前例，應是一面施工一面開展，國民黨團書記長曾銘宗也指出，政務委員張景森與故宮院長陳其南日前在見立委及民進黨嘉義縣長候選人翁章梁，討論要將文物遷到故宮南院，等於是把文物作為競選工具，陳其南應下台負責。

針對故宮北院閉館整建爭議，立法院國民黨團今早召開記者會，曾銘宗指出，民進黨長期利用故宮展覽品作為政策操作工具，11月6日張景森與陳其南接見立委和翁章梁，討論故宮北院閉館後要將文物移到故宮南院，蔡總統還歸功給翁章梁，相關做法違反公務員行政中立法規定，國民黨團要對蔡總統、陳其南、張景森等人提出最嚴厲譴責，陳其南也應下台負責。

柯志恩則說，能擴展故宮南院人潮也是全民期望，但不能犧牲北院的館藏﹔過去以來，國際上的國家級博物館從來沒有封館3年以上整建的前例，都是一面施工一面開展，如果封館3年，勢必衝擊觀光，故宮要做更嚴謹的評估。

國民黨立委林為洲表示，國寶移到南院，宣稱可以為南院帶來300萬觀光人潮，相比於北院的500萬觀光人潮，整整少了200萬，就是因為交通緣故，很多觀光客不去參觀。

林為洲也指出，故宮北院閉館，館藏南飄到南院，剛好突顯蔡英文政府上台兩年多的意識型態治國及選舉治國，故宮是全世界排名前10名的博物館，沒有一個國家級博物館會全面閉館、館藏遷移，館藏遷移對國寶保存也會有不可避免的損害。