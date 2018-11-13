侯友宜大群館被糾正 蘇貞昌：放心把新北這麼多財產交給他嗎？

2018-11-13 11:48

〔記者郭安家／台北報導〕國民黨新北市長候選人侯友宜家族房產租給文化大學做大群館宿舍，違反「都市計畫法」被監察院糾正。對此，民進黨新北市長候選人蘇貞昌今早於台北市景美市場受訪指，監院也點出新北市副局長到台北市政府關說，誰才真的在用奧步？「你放心把新北這麼多財產、這麼多、繁雜的400萬人的未來四年交給他（侯）嗎？

蘇貞昌強調，監察院是獨立機關，經監院調查、公布後更看到，一直說沒有逃漏稅的侯友宜，還去補稅1百多萬耶！監院還進一步要求稅捐處還要查；報告也特別點出，新北市副局長來台北市確實有關說這回事，還被糾正。

蘇貞昌表示，這些種種都看出誰才真的在用奧步？誰才真的在隱瞞選民？選舉才真的是照妖鏡檢驗，「我們要好好看是怎樣的人格、怎樣處理財產方式？你放心把新北這麼多財產、這麼多繁雜的400萬人的未來四年交給他（侯）嗎？」

談到奧步，媒體也提及侯友宜陣營曾控蘇貞昌比較常抹黑？對此，蘇也笑回，侯昨天才說不口出惡言，結果就登報用奧步批評他，「這不是惡言、什麼是惡言？」侯過去嘴不離口就是質疑，「老老、講我要申請老花眼鏡，甚至還講我北七（台語，白癡）」，真是罄竹難書；侯還上網說重炮抨擊他30分鐘，這些媒體上網可以查。

蘇貞昌說，國民黨是奧步始作俑者，他就是奧步受害者，昨辯論可講清楚的，侯友宜卻大部分時間不談市民關心的政見，把自己財產、自己事情扭曲地講，這才是奧步；我們要更防止投票最後10天，不知道還有什麼奧步在後面？會演出什麼灑狗血寫劇情？我們等著看。