侯友宜欠稅？ 柯志恩：補繳非欠稅

侯友宜到永和區勵行市場掃街拜票。（記者翁聿煌攝）

2018-11-13 11:42

〔記者林良昇／台北報導〕國民黨新北市長候選人侯友宜被質疑利用家族企業又昱公司藏匿財產及有相關欠稅情事，侯友宜競總發言人兼副總幹事曾銘宗、柯志恩反擊，譴責民進黨立委段宜康抹黑，試圖影響選舉，並指又昱自動提高第三級稅率補繳，並非欠稅。

侯友宜家族企業又昱公司相關地產爭議遭段宜康質疑養地、炒地，監察院報告也意外揭露文化大學大群館有欠稅疑慮，國民黨今反擊指控，曾銘宗、柯志恩在立法院召開記者會，批評立委或相關競選團隊抹黑侯友宜。

曾銘宗表示，該塊被指炒地皮的土地是侯友宜岳父取得，當時地界不清楚，跨界到新莊復興段253、254兩地號，後來由侯友宜妻子任美鈴繼承房產和新莊復興段254號土地，任之後和姊姊買相關持分，從民國90年就依規定辦理申報。

曾銘宗指出，新莊復興段254號土地僅有86坪，是繼承取得，怎麼會是炒土地？是因為房產跨界到253號土地，因為地界不清楚的產權問題，才去購買253號土地持份，該持份也僅有62坪，段宜康卻說是在炒房？根本是選舉奧步，故意抹黑，以影射的手法影響選舉，非常可惡。

關於欠稅的質疑，曾銘宗則說，侯友宜和他家族每分錢都依法繳稅，假設有欠稅，國稅局、稅捐處早就跳出來了﹔監察院糾正台北市政府，證明其對大群館立場反覆不一，呼籲台北市政府應依法行政，客觀執行公權力。

柯志恩重申，新莊復興段254號是來自繼承加上姊妹間的買賣，253號是購買而來，是為了建物和土地間財產的一致性而分批處理，但很多打手卻繪聲繪影編劇情，如果要在這樣狹小的巷弄炒地皮，也太小兒科。

柯志恩表示，侯友宜從來沒有欠過稅，是因為過去核定大群館屬於營所稅第二級稅率，但因為文大爭議案被大作文章，又昱公司採取最高的第三級稅率，並非被核定欠稅，財政部沒有說侯友宜家族欠稅，又昱是自動補繳的，並沒有不合法。